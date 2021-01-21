BEYMEN.COM’A LÜKS GİYİM KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen ECHO Awards’te, marka çeşitliliği, ürünleri dijitale uygun kategorize etme tecrübesi ve kolay filtreleme özelliği ile “Lüks Giyim Kategorisi”nde birincilik ödülünün sahibi olan www.beymen.com’a ödülü, online olarak düzenlenen bir tören ile verildi.

Müşteri oylarıyla belirlenen bir araştırma sonucu birincilik ödülü kazanmaktan gurur duyduklarını belirten Beymen Grup E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ümit Arsoy; “E-ticaretin daha çok önem kazandığı bu dönemde Beymen.com ile bu ödülü almaktan mutluluk duyuyoruz. Beymen Grup olarak, mağazalarımızda sunduğumuz ayrıcalıklı alışveriş deneyimimizi, online kanallarımızda da müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmek için omni-channel uygulamalarımıza istikrarlı bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2010 yılından bu yana tüm ülke genelindeki müşterilerimizle 7/24 buluşan Beymen.com, son dört yılda yaklaşık beş kat büyüdü. 2020 yılında toplam cirodaki payı yüzde 24’e yükseldi. Beymen.com olarak önümüzdeki yıllarda da ortalama şirket büyümesinin üzerinde büyüme göstereceğimize her geçen sene toplam ciro içerisinden alacağımız payın daha da artacağına inanıyorum” dedi.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ECHO Awards’de e-ticaretin en iyileri, İstan­bul, Ankara, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Adana, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Kay­seri, Malatya ve Erzurum’un aralarında yer aldığı 12 ilde 1.200 nihai tüketici ile yapılan yüz yüze görüşmeler ile belirlendi. Toplam 38 kategorideki en başarılı e-ticaret sitelerinin ödülleri 20 Ocak 2021 tarihinde online olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu.