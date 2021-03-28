Beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı’dan iyi haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde ünlü iş insanı Hamdi Akın'ın kullandığı golf kaza yapması sonucu araçtan asfalt yola düşerek beyin kanaması geçiren Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) eski Başkanı Oğuz Satıcı'nın sevindiren haberini Hamdi Akın paylaştı.

Kızlarıyla hastane bankından dün poz veren Satıcı, bugün ise 2 haftadan uzun bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya hesabından Satıcı'nın ailesiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Akın, "Oğuz Satıcı, Mina Satıcı, Diba Satıcı. Çok güzel bir Cumartesi sabahıydı... Kızın olsun çamurdan olsun derler ya! Bir kez daha şahit olduk. Çok şükür ki çok mutluydu herkes…" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Satıcı'nın araçtan düştüğünü gören Akın durarak yanına gitmiş, yerinden kalkamayan Satıcı için ambulans çağırmıştı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan Satıcı'nın bilinci hastaneye ilk götürüldüğünde kapalıydı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Oğuz Satıcı ameliyat edilmiş, 10 gün kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınmıştı. Satıcı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken Jandarma bölgesi olan otelin bulunduğu Göltürkbükü'nde gerçekleşen kaza ile ilgili tutanak tutulmuştu.

Kazanın ardından Akın'ın kanında 0.50 promil alkol bulunması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.12 Mart'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü'nde bir otelde meydana gelen kaza sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı muayenede Akın'ın kanında yüzde 50 promil alkol bulunduğu tespit edilmesi üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı talihsiz kaza ile ilgili bir soruşturma dosyası oluşturmuştu. Akın, Satıcı'nın müşteki olması durumunda taksirle yaralamaya sebebiyet vermekten hapis cezasıyla yargılanabilir.