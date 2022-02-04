Beyaz Kağıt’ın İklimlendirmesi Mitsubishi Heavy’e Emanet

2005 yılında, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde temelleri atılan Beyaz Kağıt, 56.000 m2 açık alan üzerine 40.000 m2 kapalı alana kurulmuş üretim tesisiyle hizmet veriyor. Toz deterjan, Sıvı Deterjan, Yumuşatıcı, Kireç Önleyici, Sıvı ve Jel Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Suyu, Genel Amaçlı Temizleyiciler, Sıvı Sabun, Oda Spreyi gibi kozmetik ürünler ile birlikte hammadde üretim tesisine sahip firma, günde yaklaşık 1.500 ton deterjan üretim kapasitesi ile Türkiye’nin önde gelen deterjan üreticileri arasında yer alıyor.

Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler ile birlikte yaklaşık 72 ülkeye ihracat gerçekleştiren Beyaz Kağıt, PEROS ana markası altında Asperox, Sev gibi son tüketici hedefli ürünleriyle pazarda yer alıyor.

Form, Beyaz Kağıt’ın Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim tesisinin idari binalarının iklimlendirme ihtiyacını Mitsubishi Heavy VRF ünitelerle karşılıyor. Ayrıca yönetici odalarının hava temizliği, kanal tipi klimalara sterilizasyon özelliği katan EUROFORM SAFELIGHT, UV-C ünitesi ile sağlanıyor.