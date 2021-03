Beyaz Et Sektöründe Kadın İstihdam Oranı Türkiye Ortalamasının Üzerinde

Dünya Kadınlar Günü’nün, ilk olarak 1911 yılında Danimarka’da kutlanmasına karar verilmiş olsa da 1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından da kabul gördü. Türkiye’de de eş zamanlı olarak başlayan kutlamalar her yıl 8 Mart tarihinde yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de kadın istihdam oranı yüzde 30’dur. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), yaptığı sektör bazlı araştırmada Türkiye Beyaz Et Sektörü kadın istihdam oranını yaklaşık yüzde 40 olarak açıklıyor.

Beyaz et sektörü birçok konuda olduğu gibi kadın istihdamı konusunda da öne çıkmaktadır. Kadın istihdamının ülke ortalamasının yüzde 10 üzerinde olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci KAPLAN sürdürülebilir bir gelecek için kadınların başta üretim olmak üzere tüm alanlarda etkin olmasının ülke refahı için önemli olduğunu vurguladı. Naci KAPLAN konu ile ilgili “20 yıldır Türkiye’de beyaz et sektörü üretim ve ihracat alanlarında çok ciddi gelişmeler gösterdi. Sadece Türkiye’de değil dünyada da önemli bir konuma geldik. Bizim işimiz yoğun emek gerektiren bir iş gücü istiyor ve biz kadın emeğinin değerini biliyoruz. Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı. Hedefimiz sektördeki yüzde 40 kadın emekçi katılımını destekleyerek eşitlik sağlamak. Hayatın her alanında emeklerini ortaya koyan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlarız” açıklamasını yaptı.