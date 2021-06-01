BEYAZ BUTİK ÇEYREK ASIRLIK DENEYİMİ İLE FRANCHISE VERİYOR

Sahip olduğu bu güç sayesinde başarılı tasarımcıları ile başarılı koleksiyonlar üreten marka, kadın girişimcileri desteklemek adına onlara öncelik tanımakta ve kolaylıklar sunmaktadır. Türk tasarımcıları ile koleksiyonunu genişletirken aynı zamanda ülkemizi yurt dışı pazarında kendi üretim gelinlik ve abiye tasarımlarıyla tanıtmayı hedeflemektedir.

80 MİLYAR TL’LİK DÜĞÜN SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye ortalama 40 Ülkeye Gelinlik ihracatı yapmaktadır. Türkiye'de ortalama her yıl 550 bin çift evleniyor. Türk toplumu geleneğinin köklerinde yer alan düğün ve gelinlik kültürü, bugün sosyal medya ile dizi ve filmlerde topluma yansıtılmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak sürekliliği ve hiçbir krizden etkilenmeyen bir sektör olan gelinlik sektörü, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor ve bu da karlı bir yatırım olduğunu gözler önüne seriyor.

Beyaz Butik, yaratmış olduğu gelinlik ve abiye konseptleri ile kazanmış olduğu tecrübesini girişimciler ile paylaşmak istemektedir. Önceliğini kadın girişimcilere veren Beyaz Butik, proje ortaklığı yapma yoluna gitmektedir.

Konseptine göre 120-150m2 büyüklüğünde bir mağaza yeterli olmakla birlikte, Mağaza dekorasyon desteği ve proje merkezden verilmektedir. Mağaza bölge seçiminde A plus caddeler tercih edilirken, markadan franchise alacak girişimciler her türlü desteği merkezden almaktadırlar. Beyaz Butik girişimcilerine, çeyrek asırlık bir marka deneyimi, yüksek kâr marjı, mağaza dekorasyon desteği, esnek satış modeli, ürün ve satış çeşitliliği, satış ve satış sonra eğitimleri vermektedir.

Beyaz Butik, özel tasarım ürünleri ile gelin adaylarının hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor. Çeyrek asırdır tasarımlarıyla bu hayallere ortaklık eden Beyaz Butik, kaliteyi ve kişiye özgü çalışmaları ön planda tutarak Türkiye’nin en özel markası olarak yoluna devam ediyor. Önceliği, girişimcilerle birlikte büyüyerek daha başarılı işler ortaya çıkarmak.