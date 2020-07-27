banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu
Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu
Deprem profesörü uyardı: “İstanbul için zaman daralıyor”
Deprem profesörü uyardı: “İstanbul için zaman daralıyor”
CHP tarihinde bir ilk
CHP tarihinde bir ilk
Tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı müjdesi
Tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı müjdesi

Bera Holding’de gizemli hisse satışı

Borsada işlem gören binlerce yatırımcısı olan Bera Holding hisseleri isimleri açıklanmayan kişilere rakam belirtilmeden satıldı! Şimdi, "Yönetime yakın isimlere büyük bir varlık devri mi yapıldı?" sorusu yanıt bekliyor.

İş Dünyası 27.07.2020, 15:30 27.07.2020, 15:33
10
Bera Holding’de gizemli hisse satışı

Bera Holding yönetiminin Cuma günü borsa kapanışına doğru açıkladığı hisse satış kararı, yatırımcılar cephesinde büyük bir tepkiye neden oldu! Grup şirketlerinin ellerinde bulunan Bera Holding hisselerinin önemli bir kısmının 3. kişilere satıldığı duyuruldu. Halka açık binlerce ortağı olan bir şirketin hisselerinin kime, kaça satıldığı beyan edilmiyor! Adeta özellikle gizleniyor? Sorular, sorular... 21 milyon adet hisse kime satıldı? Yönetime yakın isimlere mi? Borsada işlem gören bir şirketin hisseleri kaça satıldı? Yoksa düşük fiyata şirket yönetiminde bulunan isimlerin yakınlarına Hisse devri mi yapıldı? Sonuçta satış yapan şirketlerin tamamı Bera Holding’in bağlı ortaklıkları…

HİSSELERİN SATILDIĞI İSİMLER VE FİYAT NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Hisselerin kime, hangi fiyattan satıldığı, hissenin fiyatını ve mali yapısını, karlılığını etkileyecek bir durum. Nitekim bu açıklamanın da etkisiyle şirket hisseleri Cuma günü yüzde 9 oranında değer kaybetti. Piyasa fiyatının altında bir rakamdan satıldığı için mi hisseler düştü? Bilinmiyor. Sadece hisse satan kurumlar ve miktar açıklandı! Kime, kaç liraya satıldığı gizleniyor. Bu durum aynı zamanda ‘insider trading’ yani ‘içeriden öğrenenlerin ticareti’ anlamına da geliyor. Yöneticiler hisseleri kime kaça sattığını biliyor, ama küçük yatırımcılar bu detayları bilmiyor. Açıklamada, “3. kişilere” deniyor. “3. kişi” kim? Bakkal dükkanında bile böyle olmaz! Hisse satışı konusu yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dahilinde mi? Hisse satışı yapılırken fiyat neye göre, nasıl belirlendi? Bera Holding yönetimi borsa tarihinde görülmemiş işleme imza atıyor. Halka açık şirketin hisseleri satılıyor, rakamlar ve isimler gizleniyor! Adeta borsayı babalarının çiftliğine çeviriyorlar...

YENİ BİR SAADET ZİNCİRİ Mİ İNŞA EDİLİYOR?

Eski ismi Kombassan olan Bera Holding geçmişte de benzer hisse oyunlarına sahne oldu. Özellikle de binlerce gurbetçi vatandaşımız mağdur olurken...
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Verilen paralar bir saadet zincirine dönmüş” diyor. "Benzer bir saadet zinciri yeniden mi inşa ediliyor?" Hisselerin kime kaç liradan satıldığı gizlendiği sürece Bera Holding yönetiminin bu şaibenin gölgesinde kalacağı ileri sürülüyor.

İSİMLER NEDEN GİZLENİYOR?

Alaboyun, yine bir açıklamasında çok ortaklı holdinglerde yeni düzenleme öncesi yaşanan mağduriyetleri anlatırken, “Her ortağın ismi, hissesi adresi SPK'ya zamanında verildi” diyor. Peki, yönetim aynı şeffaflığı niye hisse satışında göstermiyor? Yapılan hisse satışının detayları neden küçük ortaklarla paylaşılmıyor? Gizlenecek bir durum mu söz konusu? Ortaklar tarafından binlerce dava açılan Bera Holding yönetimi en şeffaf olması gerektiği bir dönemde büyük tartışmalara neden olacak bir karara imza atıyor!

ŞOK İDDİA! KAPALI KAPILAR ARDINDA ŞAİBELİ İŞLEMLER Mİ YAPILIYOR?

Savunma sanayi, kağıt ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde büyük başarılara imza atarak geçmişteki kötü imajı kapatmaya çalışan Bera Holding’in her bağlı ortaklığı borsada işlem görebilecek büyüklükte. Tam “Kombassan’ın izleri siliniyor” derken, son yapılan işlem kafalarda yeni soru işaretlerine neden oluyor. Yatırımcılar, kamuoyu, 21 milyon adet hissenin kime, kaç liradan satıldığını merak ediyor. “Yönetime yakın isimlere ucuz fiyata mı satıldı?” sorusunun cevabını netleştirecek açıklamanın yapılması bekleniyor? Aksi durumda Bera Holding ve bağlı ortaklıklarının yönetimi ‘kapalı kapılar ardından şaibeli işlemler’ yapıyor iddialarının, tartışmalarının odağında olacak.  

Bera Holding’in Cuma günü KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“Aşağıda unvanları belirtilen Grup Şirketlerimiz aktiflerinde kayıtlı bulunan Bera Holding A.Ş. hisse senetlerinden  karşılarında belirtilen miktarlarını 3.kişilere satmış olup, anılan satış işlemleri için satışı gerçekleştiren Grup Şirketleri tarafından KAP'ta ayrıca açıklama yapılmıştır.”

1- Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.       3.000.000 adet  

2- Kongaz Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.    1.000.000 adet  

3- Koveka Konya ve Karaman Tekstil San. Dış Ticaret A.Ş.     1.250.000 adet  

4- Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.                               2.000.000 adet  

5- Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                        5.000.000 adet  

6- Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.     7.500.000 adet  

7- Kombassan Giyim Gıda Turizm San. İç ve Dış Tic. A.Ş.      1.250.000 adet

#bera #holding
Yorumlar (0)
banner378
29°
kapalı
Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
İmsak 04:01
Güneş 05:48
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:33
Yatsı 22:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25