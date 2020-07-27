Bera Holding’de gizemli hisse satışı

Bera Holding yönetiminin Cuma günü borsa kapanışına doğru açıkladığı hisse satış kararı, yatırımcılar cephesinde büyük bir tepkiye neden oldu! Grup şirketlerinin ellerinde bulunan Bera Holding hisselerinin önemli bir kısmının 3. kişilere satıldığı duyuruldu. Halka açık binlerce ortağı olan bir şirketin hisselerinin kime, kaça satıldığı beyan edilmiyor! Adeta özellikle gizleniyor? Sorular, sorular... 21 milyon adet hisse kime satıldı? Yönetime yakın isimlere mi? Borsada işlem gören bir şirketin hisseleri kaça satıldı? Yoksa düşük fiyata şirket yönetiminde bulunan isimlerin yakınlarına Hisse devri mi yapıldı? Sonuçta satış yapan şirketlerin tamamı Bera Holding’in bağlı ortaklıkları…

HİSSELERİN SATILDIĞI İSİMLER VE FİYAT NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Hisselerin kime, hangi fiyattan satıldığı, hissenin fiyatını ve mali yapısını, karlılığını etkileyecek bir durum. Nitekim bu açıklamanın da etkisiyle şirket hisseleri Cuma günü yüzde 9 oranında değer kaybetti. Piyasa fiyatının altında bir rakamdan satıldığı için mi hisseler düştü? Bilinmiyor. Sadece hisse satan kurumlar ve miktar açıklandı! Kime, kaç liraya satıldığı gizleniyor. Bu durum aynı zamanda ‘insider trading’ yani ‘içeriden öğrenenlerin ticareti’ anlamına da geliyor. Yöneticiler hisseleri kime kaça sattığını biliyor, ama küçük yatırımcılar bu detayları bilmiyor. Açıklamada, “3. kişilere” deniyor. “3. kişi” kim? Bakkal dükkanında bile böyle olmaz! Hisse satışı konusu yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dahilinde mi? Hisse satışı yapılırken fiyat neye göre, nasıl belirlendi? Bera Holding yönetimi borsa tarihinde görülmemiş işleme imza atıyor. Halka açık şirketin hisseleri satılıyor, rakamlar ve isimler gizleniyor! Adeta borsayı babalarının çiftliğine çeviriyorlar...

YENİ BİR SAADET ZİNCİRİ Mİ İNŞA EDİLİYOR?

Eski ismi Kombassan olan Bera Holding geçmişte de benzer hisse oyunlarına sahne oldu. Özellikle de binlerce gurbetçi vatandaşımız mağdur olurken...

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Verilen paralar bir saadet zincirine dönmüş” diyor. "Benzer bir saadet zinciri yeniden mi inşa ediliyor?" Hisselerin kime kaç liradan satıldığı gizlendiği sürece Bera Holding yönetiminin bu şaibenin gölgesinde kalacağı ileri sürülüyor.

İSİMLER NEDEN GİZLENİYOR?

Alaboyun, yine bir açıklamasında çok ortaklı holdinglerde yeni düzenleme öncesi yaşanan mağduriyetleri anlatırken, “Her ortağın ismi, hissesi adresi SPK'ya zamanında verildi” diyor. Peki, yönetim aynı şeffaflığı niye hisse satışında göstermiyor? Yapılan hisse satışının detayları neden küçük ortaklarla paylaşılmıyor? Gizlenecek bir durum mu söz konusu? Ortaklar tarafından binlerce dava açılan Bera Holding yönetimi en şeffaf olması gerektiği bir dönemde büyük tartışmalara neden olacak bir karara imza atıyor!

ŞOK İDDİA! KAPALI KAPILAR ARDINDA ŞAİBELİ İŞLEMLER Mİ YAPILIYOR?

Savunma sanayi, kağıt ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde büyük başarılara imza atarak geçmişteki kötü imajı kapatmaya çalışan Bera Holding’in her bağlı ortaklığı borsada işlem görebilecek büyüklükte. Tam “Kombassan’ın izleri siliniyor” derken, son yapılan işlem kafalarda yeni soru işaretlerine neden oluyor. Yatırımcılar, kamuoyu, 21 milyon adet hissenin kime, kaç liradan satıldığını merak ediyor. “Yönetime yakın isimlere ucuz fiyata mı satıldı?” sorusunun cevabını netleştirecek açıklamanın yapılması bekleniyor? Aksi durumda Bera Holding ve bağlı ortaklıklarının yönetimi ‘kapalı kapılar ardından şaibeli işlemler’ yapıyor iddialarının, tartışmalarının odağında olacak.

Bera Holding’in Cuma günü KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“Aşağıda unvanları belirtilen Grup Şirketlerimiz aktiflerinde kayıtlı bulunan Bera Holding A.Ş. hisse senetlerinden karşılarında belirtilen miktarlarını 3.kişilere satmış olup, anılan satış işlemleri için satışı gerçekleştiren Grup Şirketleri tarafından KAP'ta ayrıca açıklama yapılmıştır.”

1- Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. 3.000.000 adet

2- Kongaz Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000.000 adet

3- Koveka Konya ve Karaman Tekstil San. Dış Ticaret A.Ş. 1.250.000 adet

4- Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. 2.000.000 adet

5- Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.000.000 adet

6- Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 7.500.000 adet

7- Kombassan Giyim Gıda Turizm San. İç ve Dış Tic. A.Ş. 1.250.000 adet