BAZI SANAYİ ARA MALLARINA MASKE GİBİ KOTA KONULMALI

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur, sanayicilerin hammadde (ara mal) tedariği konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Pandemiyle birlikte ithal ara malların tedarik zincirinde aksamalar yaşandığını hatırlatan Başkan Çamur, “Sanayici şimdi de iç piyasada ara mal bulamıyor. Kurdaki artışla birlikte hammadde üreticilerinin bir bölümü iç piyasaya ürün vermek yerine ihraç ediyor. Buna mutlaka dur denilmesi gerekiyor. Aksi halde makine ve otomotiv sanayinde, mobilyada, cam, plastik, kimya ve inşaat gibi çok çeşitli sektörlerde giderek artan ‘hammadde sıkıntısı’ yaz aylarında üretimde ciddi aksamalara yol açacak” dedi.

Sac, Metal Boru, Sunta, Sünger, Cam…

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, ithal hammadde tedariğinde yaşadıkları sıkıntıdan daha üzücü olanın iç piyasadaki engellemeler olduğunu vurguladı. Döviz kurundaki artışı fırsat bilen bazı hammadde üreticilerinin ihracata ağırlık verdiklerini, iç piyasaya tedarik sağlamadıklarını söyleyen Başkan Çamur, “Örneğin sac, metal boru gibi ürünleri kullanan sektörlerin şu an eli kolu bağlı. Sunta, sünger, cam için hammadde temin edemeyen mobilyacılar veya benzeri iş kolları zorda. Şu durumda ithalat da çözüm değil. Zira pandemi nedeniyle teslim süreleri iki üç katına çıkmış durumda” diye konuştu.

Kantarın Topuzu Kaçtı, Kota Şart Oldu

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, belli miktarda stoklu çalışması gereken firmaların, hammadde sıkıntısı nedeniyle bunu başaramadığını da vurguladı. Başkan Çamur, şöyle devam etti:

“Bizim önerimiz tıpkı maske ihracatında olduğu gibi, bazı hammadde ürünlerinin ihracatına, kota konularak izin verilmesidir. Evet, ihracat ülkemiz ekonomisi için, büyüme için önemlidir. Ancak şu an kantarın topuzu kaçmış, üretimde ahenk bozulmaya başlamış, hammadde ihracatının kontrolsüz artışı diğer ihraç kalemlerini riske atar hale gelmiştir. Ticaret Bakanlığımız nezdinde ilgili kurumlarımızın bu konuda mutlak surette bir önleyici adım atması, ‘kota’ başta olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirmesi, sanayicilerin öncelikli beklentisidir.”