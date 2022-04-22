Bayram Sofralarında Bambum Şıklığı

Tüm sevdiklerimizin bir arada bulunduğu bayram sofralarında ikramları baş tacı eden sunumluklar bambu şıklığı ile buluşuyor.

Özel mekanizması sayesinde pürüzsüz dönüş özelliği ile dikkat çeken Bambum’un Shelby sunumluk, herkesin rahatlıkla ikramlıklara ulaşmasını sağlıyor.

Tatlı ve tuzlu ikramlarını bambu şıklığı ile buluşturan Bambum Shelby sunumluk, doğal ve sağlıklı yapısıyla güven tazeliyor. Yüzde yüz yerli üretim olan Bambum Shelby sunumluk, her sofranın baştacı oluyor.