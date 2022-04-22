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Bayram Sofralarında Bambum Şıklığı
Aile, akraba ve arkadaşların bir araya geldiği bayram sofralarında yapılan lezzetler kadar sunumlar da büyük önem taşıyor. Özel bilyeli mekanizmasından gelen pürüzsüz dönüş özelliği sayesinde herkesin rahatlıkla ulaşmasını sağlayan Bambum Shelby sunumluk, tatlı ve tuzlu ikramlıklarınızı şık bir sunumda buluşturuyor. Kalabalık bayram sofralarına pratiklik kazandıran yerli üretim olan Bambum Shelby sunumluk iştah kabartan görünüşüyle göz kamaştırıyor.
İş Dünyası 22.04.2022, 11:48 22.04.2022, 11:54
Tüm sevdiklerimizin bir arada bulunduğu bayram sofralarında ikramları baş tacı eden sunumluklar bambu şıklığı ile buluşuyor.
Özel mekanizması sayesinde pürüzsüz dönüş özelliği ile dikkat çeken Bambum’un Shelby sunumluk, herkesin rahatlıkla ikramlıklara ulaşmasını sağlıyor.
Tatlı ve tuzlu ikramlarını bambu şıklığı ile buluşturan Bambum Shelby sunumluk, doğal ve sağlıklı yapısıyla güven tazeliyor. Yüzde yüz yerli üretim olan Bambum Shelby sunumluk, her sofranın baştacı oluyor.