Bayer Türkiye’de Yeni Atama

Bayer Türkiye’de yeni bir atama gerçekleşti. Bayer Çevre Sağlığı’nda SEEMEA Bölgesi Finans İş Ortağı (Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu & Afrika) olarak çalışmakta olan Ali Gürgen, Çevre Sağlığı Akdeniz & Afrika Ülkeleri Finans Müdürü / EMEA S&OP Liderliği görevine atandı. Gürgen, yeni görevinde Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan dışında Orta Doğu ve Sub Saharan Afrika ülkelerinde finanstan sorumlu olacak. Ayrıca; EMEA Bölgesi’nde satış ve opreasyon planlama süreçlerine liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Ali Gürgen, daha sonra Duquesne Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. 20 yıldır Bayer’de Satın Alma, Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Finans bölümlerindeki görevlerini başarıyla yürüten Ali Gürgen, yeni görevinde de Bayer’e değer katmaya devam edecek.