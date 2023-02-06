BAYCAN ELEKTRİK 2023 YILINDA YÜZDE 25 BÜYÜYECEK

Eskişehir OSB 7. Cadde’de kablo gruplamada faaliyet gösteren Baycan AŞ., 1967 yılında Erdoğan Kılıç tarafından kurulmuştur. 10.000 m² arazi üzerinde yerleşik olan tesisinde, CO2 ve diğer sera gazı salımı bulundurmayarak yeşil bir kuruluş politikasını benimseyen Baycan Elektrik, kablo gruplamadaki yılların deneyimi ve başarısıyla piyasanın önde gelen beyaz eşya üreticileri ile iş birliği içerisindedir. Arçelik’ten Vestel’e, Beko’dan Vitra’ya kadar Türkiye’nin en önemli markalarına partner hizmeti sunan Baycan AŞ, kablo gruplamanın yanı sıra savunma sanayi için tercih edilen tedarikçi yapısıyla önemli bir başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

TÜRKİYE, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BEYAZ EŞYA ÜRETİCİSİ KONUMUNDA

Türkiye Kablo Gruplaması ve Özel Kablo Gruplamaları’nın ekonomik pazar büyüklüğünün 4.8 milyar dolar olduğunu ifade eden Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, 2021 verilerine göre Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen beyaz eşyanın 5.3 milyar dolar olduğunu söyledi. Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisinin hacim yönünden Türkiye olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin Avrupa’da beyaz eşya pazarında talepler yönünden 6. sırada yer aldığının özenle altını çizdi. Yılmaz, Türkiye ve dünya sektörüne yönelik olarak şu bilgileri verdi: “2019 sektör verilerine göre ülkemiz 3,7 milyar TL yerli pazar büyüklüğüne sahiptir. Yine aynı dönem Baycan Elektrik olarak % 3,14 pazar payı ile sektörde oyun kurucu olarak yer almaktayız. 2019 verilerinde dünya toplam ticareti 4 trilyon dolardır ve bu ticaretin ortalama 78 milyar doları içerisinde bulunduğumuz ‘elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı’ sektörüne aittir. Bu hacim, ülkemiz hacminin % 1seviyelerine denk gelmektedir.”

ARÇELİK TARAFINDAN ‘EN İYİ TEDARİKÇİ’ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret AŞ., 1967 yılında İstanbul’da 20 kişilik Arçelik’e sertifikalı tedarikçi bir atölye olarak kurulmuştur. 1988 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 7.500 metrekarelik tesisine taşınmıştır. 1992 yılında Arçelik’ten En İyi Tedarikçi ödülünü alan firma, uzun süreli ortaklıklar geliştirme yönünde ilerlemiştir. 1994 yılında ISO 9001, 2019 yılında ise IATF F16949 sertifikaları almıştır. 2014 yılında Vestel ile çalışmaya başlayan Baycan, 2022 yılında Haier’in sertifikalı bir tedarikçisi haline gelmiştir. Aynı yıl havacılık ve savunma sanayide AS 9100 belgesi alarak sertifikalı bir tedarikçi olarak yer kazanmıştır. Baycan Elektrik’in 13.500 metrekarelik yeni fabrika yatırımının 2023 yılının ikinci döneminde bitimi öngörülmektedir.

470 MİLYON TL CİROYA ULAŞTI YÜZDE 27 BÜYÜDÜ

Çalışmalarının odağında müşteri memnuniyeti ve kalitenin olduğunu ifade eden Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Gerek ülke pazar payındaki pay oranımız gerekse ihracattaki potansiyel hacmimiz göz önünde bulundurulduğunda stratejik olarak ihracattaki hedef pazarlarımızın AB, ABD ve Afrika ülkeleri olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa, Afrika ve Rusya pazarlarına da direkt ya da endirekt yoldan ihracat yapmaktayız” dedi. İhracatta daha geniş bir pazara yayılacaklarını aktaran Yılmaz, 2022 yılında; 470 Milyon TL ciroya ulaştıklarını ve 2022’de 2019 yılına göre % 27 büyüdüklerini söyledi. Yılmaz, “2020 yılı itibarıyla tüm sektörleri derinden etkileyen coronavirus pandemisi sebebiyle iki yılda ortalama % 18 dolaylarında büyüme ile devam ettirilmiştir. Bu dönemde beyaz eşya (soğutucu grupları ve hijyen ürünleri) ihtiyaçlarına yönelim artmasıyla sektör gaza basarak beklentilerin üzerinde bir katma değere ulaşmıştır. 2022 yılına bakıldığında bazı çip krizleri, global taleplerin düşmesi gibi etkenlerle % 9 civarında düşüş göstermektedir” dedi.

İKİNCİ TESİSİMİZİ FAAL DURUMA GEÇİRECEĞİZ 2023’TE % 25 BÜYÜYECEĞİZ

Eskişehir OSB içerisinde iki farklı adreste fabrikaları bulunduğunu aktaran Yılmaz, bu fabrikalardan ilkinin 7. caddedeki merkez ve fabrika-1 tesisi olduğunu; ikincisinin ise 20. caddede bulunan fabrika-2 tesisi olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“10.000 metrekare toplam alana sahip ilk tesisimiz vardiya şartlarıyla birlikte kapasitesinin önemli bir bölümünü doldurmaktadır. Girişimlerimizle birlikte yeni aday (savunma sanayi) müşterilerimize rezerve ettiğimiz ikinci tesisimizi faal duruma geçirmeyi planlıyoruz. Mevcut kurulu kapasitemizi 2,5 kat daha artıracak bu yeni tesisin tüm yatırımları tamamlanmış yalnızca üretime ait makine ve teçhizat (özel) yatırımı yapılacaktır. 2022 yılında başlatılarak devam ettirilen Haier ve Arçelik A.Ş. Romanya fabrikalarındaki süreçler 2023 yılbaşı itibarıyla sonuçlanmıştır. Doğrudan ihracat Arçelik Romanya buzdolabı işletmesine yapılmaktadır. AB, ABD, Afrika ve Rusya pazarlarına da aralıklarla ihracatımız vardır. Bu alanda araştırma ve yeni pazarlara açılabilmek için pazarlama yöneticiliği aktif hale getirilecektir. 2022 yılında yatırımı tamamlanan ve 2023 yılbaşında devreye alınan GES projemiz, 700 bin kWh üretim kapasitesine sahiptir ve tüm enerji tüketimimizi karşılamaktadır. Bu kazanım, müşterilerimizin genel gider maliyetlerine yansıyacak olup fiyat rekabetini daha da güçlü halde getirecektir. Baycan, Eskişehir OSB Bölgesi’ne GES projesi üreten ilk firmalar arasındadır. ISO 14001 ve ISO 50001 belgeleri gereği ile de çevreci ve bir o kadar da enerji tasarrufuna önem veren bacasız firmadır. 2023 yılı öngörümüz yeni müşteri projelerimizle birlikte % 25 oranında büyümektir.”