Baumit Türkiye 2023’te de dış cephe ısı yalıtımıyla enerji tasarrufu bilincini artırmaya devam edecek

Dış cephe ısı yalıtımı sektörü pandemi nedeniyle yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji krizi gibi sorunlara rağmen 2022 yılını iç pazarda ağırlıklı olarak renovasyon pazarı ve yeni projeler, dış pazarda ise ihracat desteğiyle tamamlıyor. Sektörün önemli oyuncularından Baumit Türkiye de yılı yeni projelerle beklentilerinin üzerinde kapatmaya hazırlanıyor. Sektördeki son gelişmeleri değerIendiren Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı, şirketin 2023 yılı hedeflerini de açıkladı.

“Mantolama, enerji tasarrufu ve dünyamızın geleceği adına hepimiz için bir sorumluluk”

“Avrupa’nın mantolama devi” Baumit olarak, dünyada olduğu gibi ülkemizde de dış cephe ısı yalıtımı bilincini artırmak için çalıştıklarını ve enerji tasarrufu için mantolamanın artık tercih değil hem zorunluluk hem de sorumluluk olduğuna dikkat çekmeye devam ettiklerini belirten Atalay Özdayı; “İklim değişikliği ile mücadelede alacağımız en kritik önlemlerin başında dış cephe ısı yalıtımı geliyor. Bu sebeple mantolama, enerji tasarrufu ve dünyamızın geleceği adına hepimiz için bir sorumluluk. Ülkemizin enerji ithalatı faturasının 2022 yılında 100 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Bu rakamı azaltmanın en önemli yolu ise tükettiğimiz enerjinin yüzde 40’ına yakınını harcadığımız binaları mantolamaktan geçiyor. Binaların yaklaşık yüzde 80’i halen yalıtımsız. Bu noktada yeni yönetmelik kapsamında 1 Ocak 2023’ten itibaren kademeli olarak uygulanacak “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konsepti, enerji ithalatının ve karbon emisyonunun azaltılması yönünde oldukça önemli bir gelişme. Yönetmelik yalıtım kalınlıklarını artırarak, olması gereken ölçülere biraz daha yaklaştırmış olacak. Ayrıca bu düzenleme 2023 yılında yüzde 5, 2025 yılında ise minimum yüzde 10 yenilenebilir enerji kullanımını mecburi hale getirecek. 2022 yılının Haziran ayında açıklanan yalıtım kredisi de sektör adına sevindirici gelişmelerden biri. Biz de Baumit olarak her yıl ortalama 45 milyon metrekarelik cephede ısı yalıtımı uygulamasına imza atıyoruz. 2023 yılında da insan ve çevre odaklı çalışmalarımızı sürdürerek dış cephe ısı yalıtımıyla enerji tasarrufu bilincini artırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerinde karbon ayak izini azaltıyor

Şirket olarak ürünlerinin karbon ayak izlerini azaltmak için yaptıkları Ar-Ge çalışmalarından bahseden Özdayı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Öne çıkan Ar-Ge çalışmalarımız arasında geri dönüşümlü ambalaj ve ticari ürün (dübel) kullanımımız, kendinden çözünen ürün torbaları teknolojimiz, şantiyelerde yüzde 40 daha az toz emisyonu sağlamamız ve ürün reçetelerimizde geri dönüşümlü malzemeleri kullanmamız bulunuyor.”

İnsan ve çevre odaklı çalışmayı sürdürecek

Baumit Türkiye’nin tüm çalışmalarının odağında insan ve çevre olduğunu ifade eden Atalay Özdayı, “2023 yılında da mesai arkadaşlarımıza, bayilerimize, iş ortaklarımıza, kısaca insana dokunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin farklı noktalarındaki farklı etkinliklerle dış cephe ısı yalıtımı konusunda farkındalığı artırmayı sürdüreceğiz. Yükselen enerji maliyetleri, artan ısıtma soğutma giderleri ve bunların aile bütçelerine olan negatif etkisinin dış cephe ısı yalıtım uygulamalarıyla nasıl minimize edileceğini vurgulayacağız. Küresel ısınmanın yerküremize olan negatif etkilerinin durdurulması konusunda dış cephe ısı yalıtımının önemini işleyeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.