BAUHAUS TÜRKİYE'DEKİ 25. YILINI GURURLA KUTLUYOR

İlkler…

1996 yılındaki kuruluşundan itibaren ev, atölye ve bahçe için geniş ve ferah alanlarda satışa sunulan 120 bin ürün çeşidi, tüm kredi kartlarının geçerli olduğu alışveriş imkanı, çeşitli ürün gruplarında uzun süreli garanti, en uygun fiyat garantisi gibi birçok avantaj BAUHAUS Türkiye yönetiminin müşterilerine sunduğu ilkler arasında yer aldı. BAUHAUS Türkiye; profesyonellere eğitim imkanı ve eğitici yayınlar, personeline işbaşı eğitimi, müşterisine usta temini, belli şartlarda ücretsiz adrese teslim avantajları gibi sektörde birçok ilki başlattı.

"EVİNİZDE, ATÖLYENİZDE, BAHÇENİZDE İHTİYACINIZ OLAN HER ÜRÜN BAUHAUS’DA" sloganıyla verilen hizmet, geniş otopark, zengin ve kaliteli ürün çeşidi, eğitimli personel ve uygun fiyat avantajları "BAUHAUS yapı market" markasını ve başta Kozyatağı olmak üzere tüm şubelerini inşaat ve yapı malzemeleri, ev gereçleri konularında çok güvenli ve tercih edilen bir tedarik merkezi haline getirdi.



İnsan Kaynakları…

Yerleşmiş kurumsal kimliği ile 360 derece müşteri mutluluğu prensibinden hiç vazgeçmeden 25 yıldır milyonlarca müşterisini memnun eden BAUHAUS Türkiye yönetimi gerek beyaz, gerekse mavi yakalı personelini daima uzun süreli istihdam ediyor ve genç kadroları kurum içinden yetiştirerek üst görevlere atıyor ve böylece onların yükselmelerini sağlıyor. Aynı şekilde yıllar önce yola beraber çıktığı Hukuk Danışmanı, İletişim Danışmanı, Mali Müşavirlik, Reklam Ajansı şirketleri ile de 25 yıllık birlikteliğini sürdürüyor.



ÖZETLE… 25 yıl önce Kozyatağı’nda başlayan BAUHAUS Türkiye müşteri odaklı hizmet anlayışı ve özellikleri tüm BAUHAUS şubelerinde ve son yıllarda hizmete başlayan ONLINE Alışveriş Sitesinde (www.bauhaus.com.tr) aynı başarıyla devam ettiriliyor.

