BAŞARILI İŞ İNSANI MUSA EVİN TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI KOYDU

Musa Evin başkanlığa seçilirse deri sektörü için çok önemli olan çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Sektörün önemli aktörlerinden oluşan yepyeni bir yönetim kurulu ile, öncelikle TİM, İTO. İSO, İDMİB ve Türkiye Tanıtım Vakfı gibi üst kuruluşları ve diğer Sivil Toplum Örgütleriyle ilişkileri tekrar güçlendirilip sektör projeleri için destek alacak olan Musa Evin, iç piyasadan yeterince faydalanamayan sektörün hem iç piyasada imajını yükselterek hem de Dünya’ya tekrar tanıtarak derinin tekrar moda olmasını sağlayacağız.

Türk Deri Merkezi olan Zeytinburnu’nda “Sokak Defileleri” ve “Çadır Günleri” yaparak en iyi ve en ucuz deriyi halkımızla buluşturacağız.

Son yıllarda önemi artan e-Ticaret’in özellikle pandemi sürecinde önemi kat kat artmıştır. Bizde dernek olarak, üyelerimizin toptan ve perakende olmak üzere sıcak satış yapabileceği online satış sitesi kuracağız. Böylelikle Üyelerimizin, kolay ve hızlı satış yaparak faydalanmasını sağlayacağız.

Yurtdışında yeni fuarlar bularak pazar çeşitliliğini arttıracak girişimlerde bulunacağız. Bu süreçte her türlü Devlet Desteklerinden faydalanmaları için Üyelerimize rehber olacağız.