Başaran Ulusoy’a hapis cezası

Yasaya göre çek nedeniyle verilen hapis cezası paraya çevriliyor. Bu durumda yedi milyon TL’nin üzerindeki karşılıksız çek 20 taksit halinde ödenmesi gerekiyor.

Buna rağmen ödenmezse bu kez çekin ana parasına temerrüd faizi de eklendiğinde çıkan toplam rakam günlük 100TL karşılığında hapis olarak uygulanıyor. Bu durumda Başaran Ulusoy ya 20 ay boyunca ayda 350 bin TL’nin üzerinde ödeme yapacak. Ya da 20 yıla yakın hapis yatacak.

Davada Başaran Ulusoy ile birlikte Feyyaz Yalçın da ceza aldı.

Mahkeme sanığın iyi hali görülmediğinden indirim uygulanmadı.

Başaran Ulusoy hakkında ayrıca sahte müze bileti işleminden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusunda bulunuyor.

Suç duyurusundan dava açılırsa bu kez nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak.

Cezaya konu olan karşılıksız çek davasında aralarında TÜRSAB’ın şu anda başkanı olan o dönem yönetim Kurulu Üyesi olan Firuz Bağlıkaya ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, Ali Bilir ve Numan Coşkun beraat etti.