Başar Arıoğlu; “Teknolojiden yoksun bir girişim düşünülemez”

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından her ay düzenlenen “Girişimci Buluşmaları” 11 Ekim 2022 Salı günü Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi. 75’nci kez düzenlenen “Girişimci Buluşmaları”nın bu ay ki konuğu dünya çağında projeler hayata geçiren Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu oldu.

Girişimci İşadamları Vakfı tarafından girişimcilerin bilgilendirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla düzenlenen “Girişimci Buluşmaları” Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, yönetim kurulu üyeleri, girişimci iş adamları, yatırımcı, akademisyen ve gençlerin de katılımıyla Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ve stratejik öneme sahip bölgelerimizin ekonomik kalkınmasında anahtar faktörlerden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, özendirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen Girişimci Buluşmaları’na bu ay Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik açılış konuşmasını yapan GİV Başkanı Mehmet Koç; “İnsana, topluma, çevreye ve temel değerlere duyarlı girişimciler yetiştirerek, geliştirdiği sürdürülebilir iş modelleri ve fırsatları ile paydaşlarına katma değer sunmak ve ülkesinde öncü bir organizasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. GİV Girişimci Buluşmaları etkinliklerinde sektör profesyonelleri ve yatırımcılarla girişimci gençlerimizi bir araya getirerek girişimciliği desteklemek, yaymak ve sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. Kendi sektöründe büyük başarılara imza atmış değerli iş insanlarını ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Umarım bu etkinliklerimiz ile girişimcilere ilham olmaya devam edeceğiz ” dedi.

“Girişimcilik; daha önce ortaya konulmamış fikirleri, projeye dönüştürmektir.”

Girişimcilere seslenen Başar Arıoğlu, “Girişimcilik; daha önce ortaya konulmamış fikirleri ortaya çıkarmak, sıfırdan bir şeyler inşa ederek bir yerlere gelmektir. Yapı Merkezi Grubu olarak bizim uzun yıllara dayanan bir sistemimiz var. Biz de devam eden sistemimiz içinde bazı girişimler yapıyoruz. Özellikle kendi sektörümüzde farklılaşabilmek adına teknolojiyi işimize adapte ediyoruz, sosyal etki yaratacak projeleri hayata geçiriyoruz. Girişim aslında tek bir andan ibaret değil. Sürekliliği sağlanması gereken bir olay. Özellikle yeni teknolojileri kullanmak, topluma devamlı bir şeyler katmak, hem sosyal hem ekonomik hem de teknolojik açıdan arkamızda bir şeyler bırakıyor olmak gayreti içindeyiz. Artık yeni nesil girişimlerde teknolojiden bağımsız ilerlemek söz konusu değil” sözleriyle girişimin kendi işindeki yerinden bahsetti.

Girişimci İşadamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç’un Başar Arıoğlu’na teşekkür plaketi ve Girişimci İşadamları Vakfı üyelerine rozet takdimi sonrasında hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

M. Başar Arıoğlu Kimdir?

Arıoğlu ailesinin ilk çocuğu olarak 1967 yılında İstanbul’da doğan Başar Arıoğlu, Robert Kolej’den 1985’te ve Massachusetts Institute of Technology - İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans ve İnşaat Yönetimi konusunda yüksek lisans dereceleriyle 1991’de mezun olduktan sonra, Yapı Merkezi Grubunda çeşitli kademelerde görev yaptı. Halen, grubun ana şirketi Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yapı Merkezi İnşaat, 3 milyar dolar civarındaki mevcut iş portföyüyle Fas, Cezayir, Etiyopya, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye’de önemli projeler gerçekleştirmektedir. Arıoğlu, Wayss und Freytag AG ile gerçekleştirilen Mevhibe İnönü Tüneli, Bombardier ile gerçekleştirilen İzmir Metrosu ile Mitsubishi, Obayashi, Kajima ile gerçekleştirilen Dubai Metrosu projelerindeki aktif görevlerinde, büyük ölçekli inşaat projelerinin yönetimiyle ilgili kapsamlı tecrübeler kazanmış; Koreli SK E&C firması ile beraber yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen Avrasya Tüneli Projesi’nde yatırımcı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla projeye liderlik etmiştir. 2003 yılından bu yana Slovenya’nın fahri Başkonsolosluk görevini de sürdüren Başar Arıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.