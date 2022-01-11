Başak Doğan’a 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde En Genç Girişimci Kadın Ödülü!

4.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Ödül Töreni’nde, iş hayatında başarılara imza atan, girişimcilere ilham veren, sosyal sorumluluk projelerinde ilklere imza atan kadınlar farklı alanlarda ödüllerin sahibi oldu.

Tören kapsamında, bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, mobilya sektörünün lokomotif gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu’nun Marka ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Başak Doğan, 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde En Genç Girişimci Kadın Ödülü’nü aldı.

’’Birlikte Daha İyi Bir Gelecek’’ temasıyla yapılan 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde En Genç Girişimci Kadın Ödülü’nü alan Başak Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı teşekkür konuşmasında, “bu kıymetli ödüle layık olmak için elimden geleni yapacağımdan, kurucu büyüklerimin yolundan yürümeye devam edeceğimden emin olabilirsiniz.” şeklinde konuştu.