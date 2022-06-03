Banyolarda tamamen entegre ve kapsamlı çözümün yeni adı: Geberit ONE
Değişen tasarım trendlerine uygun ürün gamını genişleten Geberit, ONE banyo serisi ile bulunduğu alanın tamamında daha fazla hijyen sağlıyor. Geberit’in Türkiye’de yatay çıkışlı ilk lavabosuna sahip ONE, kullanıcısının ihtiyaçlarına göre tasarlanan yapısı sayesinde ön plana çıkıyor.
Tasarım ve konfora yaptığı dokunuşlarla banyoları bir deneyim alanına dönüştüren Geberit, ONE banyo serisi ile son kullanıcı ve profesyonellerin beğenisini topluyor. Özel teknik detaylarıyla kusursuz hale getirilen ve günümüz dünyasının modern tasarım çizgilerini taşıyan ONE, ayna ve aynalı dolaplardaki aydınlatması sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.
Geberit ONE’da bir ilk: Türkiye’de yatay çıkışlı ilk lavabo
Banyoların tamamında daha fazla alan, esneklik ve temizlik imkanı veren Geberit ONE, yatay çıkışlı lavabosuyla Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Ürün giderinin yatay olarak orta alanda bulunmaması ise sabun ve su sıçramalarının önüne geçiyor. Ar-Ge yatırımıyla güçlü bir teknik detaya sahip ürünün yatay süzgeç sistemi, kendi içinde 10'dan fazla parçaya sahip yapısıyla fark yaratıyor. Ayna ve aynalı dolapların aydınlatma teknolojisi gündüz ve gece banyo kullanımını kolaylaştıracak şekilde kendiliğinden farklı modlarda çalışırken, taş ve mermer görünümlü tezgahları ise ısıya, çizilmeye, darbelere, suya ve leke oluşumuna karşı dayanıklılık sağlıyor.
Geberit ONE ile banyo deneyimi daha kişisel
Şık tasarımıyla banyolara güncel tasarım kodlarını işleyen manuel bataryaya sahip olan ONE; ince kenarlı, etajerli ve çanak olmak üzer 50-120 cm arasında değişen ölçülerde farklı lavabo alternatifleri sunuyor. Mevcut tasarımının avantajı sayesinde banyolardaki deneyimi kişiselleştiren ONE, daha fazla yaşam kalitesi için fonksiyonel ve minimal ölçüleriyle her ortama uyum sağlıyor.