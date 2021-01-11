Bankalar normalleşmeye başladı!

Korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler nedeniyle şubelerdeki mesai saatlerini 10.00-16.00 aralığına çeken bankalardan yavaş yavaş normalleşme adımları gelmeye başladı. Bu anlamda normalleşme adımını atan ilk banka ise Akbank oldu. Kurum müşterilerine geçtiği bilgi mesajı ile 11 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren tüm şubelerde saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlanacağını duyurdu.

Bloomberg HT'nin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, hafta içinde diğer bankaların da şubelerin çalışma saatlerini 9.00-17.00'ye çekmesi bekleniyor. Bazı bankaların ise şube çalışma saatlerini yeniden eski saat aralığına çekmek için akşam 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını bekleyeceği öğrenildi.