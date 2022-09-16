Bambum Zuchex Fuarı ile İhracatını 80 Ülkeye Çıkaracak

Dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan ve yaklaşık 150 ülkeden 650 firma ile 37 bin ticari satın alımcının katılım sağlayacağı 32. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tüyap Fuar Merkezi’nde başladı. 1,5 milyar dolarlık iş hacmine sahip fuarda Türkiye’nin ilk ve tek bambu üreticisi olan Bambum, 4 gün boyunca 3.hol D-10 standında hem yeni hem de trendleri belirleyen birçok ürününü görücüye çıkartacak.

18 Eylül’e kadar sürecek fuara katılımın büyük oranda yurt dışından gerçekleştiğine dikkat çeken Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “Ülkemizi yurtdışına tanıtmak ve Bambum markasının yurtdışı bilinirliliğini arttırmak için fuarı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılki fuarda da yüzde yüz yerli ürünlerimizin satışına ağırlık vererek Türkiye’ye yeni katmak değerli ürünler kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Büyüme hedefleri doğrultusunda her yıl yeni yatırımlar yaparak ihracat kapasitelerini artırdıklarına dikkat çeken Selman Yar, “5 yıl önce 100 bin dolarlık yatırımla başladığımız ihracat çalışmalarımızı, bugün 70 ülkeye ürün gönderecek konuma getirdik. Fuarın getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek Sahra Altı Afrika pazarına da açılmak istiyoruz. Bu doğrultuda fuar süresince ticaret ağımıza en az 10 ülke daha katarak bu sayıyı 80’e çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu Bambum Standını Ziyaret Etti

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Bambum standının ziyaretçileri arasında, fuar açılışına katılan TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu da yer aldı. Bambum Genel Müdürü Selman Yar ile sohbet eden Tecdelioğlu, ardından standı gezerek ürünleri inceldi.