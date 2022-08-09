Bambum Üretim Tesisi Kapasitesini Yüzde 25 Artırdı

Bambu mutfak gereçleri pazarının önde gelen firmalarından olan Bambum, özellikle pandemi döneminde Çin’de yaşanan aksamaların etkisiyle dünya pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Pazarın yüzde 82’sini oluşturduklarının altını çizen Bambum Genel Müdürü Ahmet Selman Yar, “Avrupa’nın ilk ve tek bambu üreticisiyiz. Hem sektördeki tedarik sorununun yaşanması hem de anti bakteriyel bir ürün olan bambunun mutfaklarda hijyen seviyesini artırması nedeniyle hedeflerimizi daha ileriye taşıma kararı aldık. 12 bin metrekarelik üretim tesisimizde yüzde 25 kapasite artırdık. Bu kapasite artışı ile birlikte aylık 500 bin parça olan üretim sayımızı 650 bine çıkardık. Hem artırdığımız üretim rakamlarımız hem de ürün gamımıza eklediğimiz yeni ürünler ile birlikte Türkiye ve dünya pazarında önceliğimizi koruyacağız” dedi.