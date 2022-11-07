Bambum Milyonluk Yatırımla Ev Tekstiline girdi

Kurulduğu günden bu yana her geçen gün yenilenen 3 bin 500 çeşit ürün gamıyla, 2 binden fazla satış noktasında kullanıcılarıyla buluşan Bambum, ürün gamına ev tekstilini de ekledi.

Mutfak gereçleri sektöründeki 11 yıllık tecrübesiyle hızlı hareket ederek Home Koleksiyonu’nu hayata geçirdiklerini belirten Bambum Genel Müdürü Ahmet Selman Yar, “Mutfak gereçleriyle kullanıcıların her ihtiyacını karşılayan bir marka olduk, ürünlerimizin kapsamını artırdık. Çok kısa zamanda Bambum Home Koleksiyonu’nu hayata geçirdik. Sabunluktan mutfak önlüğüne, havludan fırın eldivenine kadar yüzlerce çeşit özgün ürünü koleksiyonumuzu ekledik. Bünyemize yeni kattığımız ev tekstili ürünlerini Türkiye ve dünyanın dört bir noktasına ulaştıracağız. Hedefimiz mutfak gereçleri sektöründeki başarımızı ev tekstili sektöründe de yakalamak. Kaldı ki bu yeni segmentimizde henüz 1 ay dolmadan Almanya ve Güney Afrika’ya ihracatımızı gerçekleştirdik” dedi.

Home Koleksiyonu’nda yer alan bütün ürünlerin Bambum Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirildiğini kaydeden Selman Yar, koleksiyonun aynı zamanda tamamen yerli üretim olduğunu da vurguladı.