Bambum İhracatta ABD Kıtasına Odaklandı!

Pandemi ile birlikte büyük bir yükselişe geçen züccaciye sektöründe doğal ve sağlıklı olması nedeniyle bambu mutfak gereçleri, yurt içi ve yurtdışında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Toplamda 3 bin ürünü Avrupa’dan Amerika kıtasına kadar 61 farklı ülkeye ihraç eden Bambum, üretim çalışmalarını da ihracat odaklı gerçekleştiriyor.

2022 yılında ihracat odağına ABD kıtasını koyan Bambum Genel Müdürü Ahmet Selman Yar, “Daha önceden ABD kıtasına ihracatımız oluyordu. Ancak artan talebi gördükçe San Fransisco’da bir şirket kurduk. Toplamda bin 200 metrekarelik depo ile ABD’nin her noktasında 24 saatte teslimat gerçekleştireceğiz. Amerika’ya özellikle kesme tahtaları ve sunum tabakları ihraç ediyoruz. Aynı zamanda oraya özgü yeni ürünler tasarlayarak ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Bu yıl yeni ülkelere yapacağımız ihracat ile payımızı yüzde 35’e çıkaracağız” dedi.

2022 yılında yüzde 50 büyüme hedeflediklerini belirten Yar, bu yıl katma değerli üretime devam ederek ciromuzu 30 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz dedi.

Yar, sözlerine şöyle devam etti: “Ürünlerimiz bütün e-ticaret sitelerinde yoğun ilgi görüyor. Kolay ve ulaşılabilir ürünler olduğu için satış hacmi de yüksek. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımları artırarak pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.

Her özel günde farklı ürünler geliştirerek satış hacmimizi artırıyoruz. Bu yıl Sevgililer Günü için ürettiğimiz kahve fincanımız, kalp temalı çerezlik ve sunumluklarımız ile satışlarımızı yüzde 30 artırdık.

Üretimin yanı sıra toplam çalışan sayısını 150’e çıkararak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacağız. Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir noktasında bulunan Bambum Boutique markamız ile 6 olan mağaza sayımızı 12’ye çıkaracağız.”