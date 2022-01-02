Bambum 2021 Yılı Büyüme Hedeflerini Aştı

2010 yılında 6 ürün ile üretime başlayan Bambum, şuanda 3500 çeşit ürünüyle 2000’den fazla satış noktasında ürünlerini buluşturuyor.

2021 yılında yüzde 60 büyüme sağladıklarının altını çizen Bambum Genel Müdürü A.Selman Yar, “ Pandemi ile birlikte sağlıklı ve doğal olan ürünlere ilginin arttığını gördük. Bambum da yüzde yüz doğal bir ürün olarak ilgi gören mutfak gereçlerinden oldu. Tepsiden bardak altlığına bardaktan bıçağa kadar kullandığımız birçok ürünü bambudan üreterek mutfaklara sağlık taşıdık. Şuanda bambu mutfak gereçleri pazarının yüzde 82’sini kapsıyoruz. 2021 yılı için hedeflediğimiz cironun üstüne çıktık. 2022 yılında yatırımlarımızı artırarak yüzde 50 büyüme hedefliyoruz” dedi.

Satışların yüzde 30’un e-ticaret üzerinden gerçekleştirdiklerini belirten Yar, “Ürünlerimiz bütün e-ticaret platformlarında son derece ilgi görüyor ve resmi web sitemiz sektörel olarak erişim sayısında ilk 2 içerisinde bulunuyor. Ürünlerimiz kolay ve ulaşılabilir olduğu için satış hacmi de yüksek oluyor” dedi.