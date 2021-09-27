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BALKAN FESTİVALİNDE MÜESSER KURT RÜZGARI ESTİ.
15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali kapsamında 'Sevdalinka' defilesi düzenlendi. Kültürpark Uzun Havuz'daki etkinlikte, birbirinden özel yöresel kıyafetler sergilendi. Ünlü Balkan tasarımcısı Müesser Kurt'un hazırladığı 35 kıyafet, 15 manken tarafından gösterime sunuldu.Ünlü koreograf Asil Çağıl koreografisiyle İzmir ve İstanbullu taçlı mankenlerin görev aldığı defilede, Zeliha Çal,Simge Ünal, Nil Özseçen,Açelya Kartal, Derya Ekşioğlu,Melisa İmrak, Melike Yalnız, Türkan Geyik, Melissa Aslan,Duygu Çakmak ve Pınar İnce podyuma çıktı.
İş Dünyası 27.09.2021, 20:14
TAÇLI GÜZELLER İZMİR’DE
Balkan kadınının zarafetini, estetik algısını ve birleştirici gücünü yansıtan oyalar, kumaşlar ve dokumaların hikayelerini ve yaşanmışlıklarını birleştirdiği koleksiyon izleyenlerce ayakta alkışlandı.Defilenin makyajları Banu Saadet Make up team, makyajları BalckWhite Kuaför ekibi tarafından yapıldı.Finalde ise katkılarından dolayı Derya Modaevine ve Adnan Omaç’a teşekkür edildi.
HANKA PALDUM KONSERİ
Festival kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen konserde ise Bosnalı sanatçı Hanka Paldum, şarkılarını barış ve kardeşlik için söyledi. Meydanda toplanan yerli yabancı izleyiciler, Paldum'un sevilen şarkılarıyla coşarken, halay ve danslarla ünlü şarkıcıya eşlik etti.