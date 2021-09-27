BALKAN FESTİVALİNDE MÜESSER KURT RÜZGARI ESTİ.

TAÇLI GÜZELLER İZMİR’DE

Balkan kadınının zarafetini, estetik algısını ve birleştirici gücünü yansıtan oyalar, kumaşlar ve dokumaların hikayelerini ve yaşanmışlıklarını birleştirdiği koleksiyon izleyenlerce ayakta alkışlandı.Defilenin makyajları Banu Saadet Make up team, makyajları BalckWhite Kuaför ekibi tarafından yapıldı.Finalde ise katkılarından dolayı Derya Modaevine ve Adnan Omaç’a teşekkür edildi.

HANKA PALDUM KONSERİ

Festival kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen konserde ise Bosnalı sanatçı Hanka Paldum, şarkılarını barış ve kardeşlik için söyledi. Meydanda toplanan yerli yabancı izleyiciler, Paldum'un sevilen şarkılarıyla coşarken, halay ve danslarla ünlü şarkıcıya eşlik etti.