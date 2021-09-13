Baker Hughes, Filiz Gökler'i Türkiye Ülke Direktörü Olarak Atadı

İstanbul – Gökler, enerjiyi geleceğe taşıyabilmek için müşteriler ve paydaşlar ile yakın iş birliği içerisinde, Baker Hughes`un tüm sistem çözümlerinden fayda saglayacak sekilde Türkiye operasyonlarına liderlik edecek.

Özellikle yakın zamandaki doğal gaz keşifleriyle enerji sektöründe önemli bir büyüme potansiyeline sahip Türkiye, Baker Hughes için stratejik bir pazar konumundadır. Baker Hughes, Türkiye'nin enerji net sınıf hedeflerine ulaşmasına ve doğal gaz üretimini artırmasına yardımcı olacak teknolojilere ve çözümlere sahiptir.

Atanmasının ardından konuşan Baker Hughes Türkiye Ülke Direktörü Filiz Gökler, "Baker Hughes ile bu yolculuğa başladığım için çok heyecanlıyım. Türkiye'nin enerji sektörünün gelişimini desteklemek için endüstrideki kilit oyuncularla iş birliklerine ve ortaklıklara odaklanacağım, çünkü hepimiz net sıfır hedeflerine ulaşmaya çalışıyoruz," diye belirtti. Gökler sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca enerjideki geçişi yönlendirmeye yardımcı olacak fırsatları keşfetmek için kamu, kilit müşterilerimiz ve tüm değer zincirimizle etkileşime öncülük de edeceğim."

Gökler, özellikle bilişim ve enerji sektörlerinde kapsamlı bir deneyim sahibi. Baker Hughes'tan önce, Schneider Electric bünyesinde, pazarlamadan servislere kadar çeşitli disiplinlerde ve coğrafi bölgelerde 23 yıl boyunca çalıştı ve birden fazla liderlik rolü üstlendi. Gökler, Schneider Electric'ten önce ABB, Hunter Douglas ve Can Tekstil'de görev yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Elektrik Mühendisliği lisans eğitiminin ardından, İşletme Yüksek Lisansı derecesini aldı.

Açık deniz sondajı ve gaz depolama ile ilgili kilit enerji projelerinde müşteriler ve ortaklarla çalışan Baker Hughes, yıllar boyunca Türkiye'ye hizmet verdi ve vermeye devam edecektir. Ilave olarak Baker Hughes, ülkedeki derin su sondajı ve jeotermal projelerini destekleyebilecek teknolojik çözümler ile Türkiye'de aktif bir rol almak istemektedir.

Enerji sektöründe ve endüstriyel sektörlerde daha verimli, güvenilir ve daha temiz çözümler sunmayı amaçlayan müşteriler için önde gelen teknoloji çözümleri tasarlayan, üreten ve sunan Baker Hughes, 120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Teknoloji ve gelişmiş çözümlerden oluşan geniş portföyü, bugün ve gelecekte endüstriyi dönüştürmek amacıyla tasarlandı