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Bakan Varank, Daikin fabrikasını ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki başarılı Türk mühendisin kurduğu markayı 2011'de satın alarak Türkiye'de faaliyete başlayan ve yatırımlarını genişleten Japon iklimlendirme firması Daikin'in Sakarya'daki fabrikasını ziyaret etti.
İş Dünyası 20.08.2021, 09:36 20.08.2021, 09:39
Varank ziyaretini sosyal medya hesabından da paylaştı. İşte o ziyaret:
İki başarılı genç mühendisin girişimini satın alarak ülkemize gelen Daikin 10 yılda 11 kat büyüdü.— Mustafa Varank (@varank) August 19, 2021
1200 vatandaşımızın istihdam edildiği fabrika, geçen yıl 240 Milyon $ ihracat gerçekleştirdi.
Hedef yeni yatırımlarla 2023’te 430 Milyon $ ihracat. pic.twitter.com/ulqSDDhV7X