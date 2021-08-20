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Bakan Varank, Daikin fabrikasını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki başarılı Türk mühendisin kurduğu markayı 2011'de satın alarak Türkiye'de faaliyete başlayan ve yatırımlarını genişleten Japon iklimlendirme firması Daikin'in Sakarya'daki fabrikasını ziyaret etti.

İş Dünyası 20.08.2021, 09:36 20.08.2021, 09:39
Bakan Varank, Daikin fabrikasını ziyaret etti

Varank ziyaretini sosyal medya hesabından da paylaştı. İşte o ziyaret:

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