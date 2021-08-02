Bakan Varank, Aksa Akrilik ve DowAksa’yı ziyaret etti

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkök Holding iştirakleri Aksa Akrilik ve DowAksa’nın Yalova’daki fabrikalarını ziyaret etti. Yalova Valisi Muammer Erol ile AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş’ün de eşlik ettiği ziyarette, Bakan Varank ve beraberindeki heyeti Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş ve DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks karşıladı. Bakan Varank, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak yeni yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Dünyanın lider akrilik elyaf üreticisi: Aksa Akrilik

Aksa Akrilik, 1968 yılında Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak amacıyla Yalova’da üretime başladı. 502 bin metrekarelik alana yayılan üretim tesislerinde görev alan 1.200’den fazla çalışanı ve yıllık 330 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin tek; dünyanınsa lider akrilik elyaf üreticisi konumunda. 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa Akrilik’in geçtiğimiz yıl toplam ihracat tutarı 275 milyon 503 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

DowAksa’dan ihracata stratejik destek

Türkiye’nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi DowAksa, Aksa Akrilik ve Dow Chemical Company’nin yüzde 50 – yüzde 50 stratejik ortaklığıyla 2012’de Yalova’da kuruldu. İleri teknolojilerle donatılmış dünya standartlarındaki üretim tesislerinde 500’den fazla çalışan görev alıyor. Türkiye’de sadece DowAksa tarafından üretilen karbon elyaf, ihracattaki stratejik payıyla ülke ekonomisine ekonomik destek sağlayıp istihdam yaratıyor.