Bahçıvan: “Firmalara yurt dışında depo desteği, e-ticarette hız ve maliyet avantajı sağlar”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünyada 4,3 trilyon dolarlık hacime ulaşan e-ticaretin pandemide fırsata çevrilebileceğine dikkat çekerek “Firmalarımızın yurtdışında depo kurması gibi yapılanmalarına destek olacak bir model geliştirilmesi, dünyada 4 milyar kişiye ulaşma imkanı veren e-ticarette bizlere hız ve maliyet avantajı sağlayacak. Ayrıca Türkiye’de ofis ve temsilcilikleri olmayan uluslararası pazaryeri firmalarına ülke tanıtımı yapılması gerekiyor. Bu konuda kamu ve özel sektör iş birliği ile çalışma yürütülmesi kritik önem taşıyor” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: “Dünya e-ticarete gidiyor, bu treni kaçırmamak lazım. Türkiye’de e-ticaret yapan firma sayısı yaklaşık 256 bin. Hızla büyüyoruz. Haziranda 2,6 milyar dolar e-ihracat yaptık. Toplam ihracatın yüzde 1,3’üne denk geliyor. Dünyadaki yüzde 4 ila 5 civarındaki oranları yakalamayı hedefliyoruz. Bakanlık bünyesinde e-ihracat dairesi de kuruyoruz. Kendi pazar yerlerimizi geliştirmeye çalışacağız.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

Türkiye sanayisinin köklü temsilcisi İstanbul Sanayi Odası (İSO), geleneksel ticaretteki payı hızla artan e-ticaretteki gelişmeleri, düzenlediği “E-ticaret ve E-ihracatta Fırsatlar” panelinde ele aldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde video konferans yoluyla gerçekleştirilen, Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat alanında faaliyet gösteren işletme sayısının artmasına ve e-ticaretin hızlı gelişmesine katkı sunmayı hedefleyen toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile panelistler ve çok sayıda sanayici katıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, panelin açılış konuşmasında hayatımıza ilk defa 1996 yılında giren e-ticaretin Covid-19 pandemisiyle dünyada çok büyük bir ivme kazandığına ve giderek gündelik yaşamın vazgeçilmezi haline geldiğine dikkat çekti. E-ticaretin, özellikle pandemide krizi fırsata çevirme adına önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Bahçıvan “Ticaret Bakanlığının e-ticaretin gelişmesine yönelik çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz. E-ticaretteki en önemli konulardan birisi olan lojistik altyapıda ise özellikle e-ihracatta lojistik maliyetlerinin yüksek oluşu ise firmalarımız için bir sorun alanıdır. Firmalarımızın bir işbirliği modeli ile bir araya gelerek yurtdışında kuracakları depo vb. yapılanmalarına destek olacak bir model geliştirilmesinin, firmalarımıza e-ticarette hız ve maliyet avantajı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımızın bir süre önce açıkladığı lojistik merkezlerinin alternatif bir çözüm olacaktır. Bir diğer önemli konu, e-ticaret ve e-ihracatta pazar yerlerine üye olan üretici firmalarımıza yönelik komisyon ve yazılım gideri maliyetlerdir. Firmalarımızın yurtdışındaki faaliyetleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği kapsamına, yabancı pazar yerlerine üyelik ile ilgili giderlerin de dahil edileceği bir destek modeli geliştirilmesi de önemli” dedi.

Küresel pazaryeri firmalarına ülke tanıtımı yapılmalı

Türkiye’de ofis ve temsilcilikleri olmayan uluslararası pazaryeri firmalarının Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’ye davet edilmesi gerektiğini de öneren Bahçıvan “Ülkemizin tanıtımının yapılması, ürün çeşitliliğimizin gösterilmesi ve ülkemizde ofis ya da irtibat bürosu açmalarının sağlanması ile firmalarımıza daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşacaklarına inanıyoruz. Bu kapsamda; kamu kurumları, özel sektör, STK’lar ve diğer tüm paydaşların bir araya gelerek koordineli bir şekilde ortaklaşa çalışma yürütmelerinin kritik önemde olduğunu düşünüyoruz” dedi.

E-ticaret hacmi 4,3 trilyon dolara ulaştı

Günümüzde internet kullanıcı sayısının 4 milyarı aştığını ve e-ticaretin de internet dünyasının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Bahçıvan, şu bilgileri paylaştı: “Pandeminin ve kısıtlamaların yarattığı şartlar nedeniyle tüketiciler, ihtiyaçlarını giderek internet ortamı üzerinden karşılama yolunu seçiyor. Öyle ki, 2021 e-ticaretin altın yılı olarak kabul görüyor. İnternet kullanım oranındaki yükseklik, her geçen gün gelişen ve sayıca artan alternatif ödeme sistemleri ve gelişmiş bankacılık sistemleri de e-ticaretin gelişimini hızlandırıyor. Dünyada e-ticaret yıllık bazda yüzde 18 büyüme göstererek 2020 yılında 4,3 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. 2040 yılına kadar da global tüm satın alma işlemlerinin yüzde 95’inin e-ticaret yoluyla olacağı belirtiliyor. Amazon ve eBay dünyadaki ilk e-ticaret platformları olma özelliğini taşıyor. Çin merkezli olan Alibaba ise bugün sektörünün en güçlü oyuncuları arasında. Bu yeni ticari düzenin önem kazandığı ve gelişim gösterdiği yıllarda; ülkemizde de bu alanda ilk adımlar atılarak bir dizi şirketin gurur veren başarı hikayelerine tanıklık ediyoruz. Türkiye'de de hızlı bir gelişim gösteren e-ticaret, hem tüketicilerin hem de işletmelerin artan kullanımına bağlı olarak giderek yaygınlaşıyor. Bu gelişimi rakamlarla somutlaştıracak olursam; ülkemizde e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 66 artış göstererek 226 milyar liraya ulaştı. Bir diğer veri ise, ülkemizde e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında yüzde 9,8 iken, 2020 yılında yüzde 15,7 seviyelerine çıktı. Bütün bu gelişmelerde; stratejik konum, genç nüfusun yoğunluğu, dijital enstrümanlara erişim düzeyinin yüksekliği, güçlü lojistik ve tedarik altyapısı gibi önemli faktörler, ülkemizin e-ticarette güçlü bir biçimde yer alması adına belirleyici unsurlar oldu.”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay

Turagay: “Kendi pazar yerlerimizi geliştirmeye çalışacağız”

Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise şunları söyledi: “E-ticarette Çin ve ABD, dünya e-ticaretinin yüzde 71,4’ünü oluşturuyor. AB’nin payı yüzde 14’ler civarında. Dünya e-ticarete gidiyor, bu treni kaçırmamak hatta en önlerde yer almamız lazım. E-ticaret, işletmeler için 4 milyar insana erişim imkanı veriyor. Türkiye’de 2019’da e-ticaret yapan firma sayısı 68 bin iken, şu anda 256 bin. Türkiye’deki potansiyel ortada. Hızla büyüyoruz. Devlet olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Özellikle pandemi döneminde e-ticaret artış gösterdi. Diğer yandan haziranda Türkiye olarak 2,6 milyar dolar e-ihracat yaptık. Toplam ihracatın yüzde 1.3’üne denk geliyor. Dünyada bu oran yüzde 4-5 civarında. Bu oranları yakalamayı hedefliyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde e-ihracat dairesi de kuruyoruz. Kendi Pazar yerlerimizi geliştirmeye çalışacağız. Diğer yandan ABD yeni tedarikçi ülke arayışında. Türkiye, avantajlı ülkelerin başında geliyor.”

İSO’nun düzenlediği “E-ticaret ve E-ihracatta Fırsatlar” panelinde, Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaret ve E-İhracatın Gelişimi, E-Pazaryeri Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi ve E-İhracatta Lojistik, Gümrük ve Ödeme Şekilleri konuları ele alındı. Panele, Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojileri Dairesi Başkanı Hasan Önal, Tekrom Teknoloji CEO’su Ömer Arıkan, Easy Point Yönetici Ortağı Emre Cevdet Çizmecioğlu ve PttAVM.com CEO’su Hakan Çevikoğlu katıldı.