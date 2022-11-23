Bahçıvan: “Dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışıyla bir dönüşüme odaklanmalıyız”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı, “Yönetim Kurulumuzun (2022-2026) Yeni Dönem Çalışma Programının Değerlendirilmesi” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonunda gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın Meclis gündemine ilişkin açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Meclis’in yeni üyeleri geniş katılımla büyük ilgi gösterdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yönetim Kurulunun 4 yıllık yol haritasını oluşturan Çalışma Programında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmelere seyirci kalmak, sadece şikayetçi olmak yerine, proaktif davranarak sorunlar karşısında çözümün bir parçası olmaya önem vereceklerine dikkat çekti.

Bahçıvan “İstanbul Sanayi Odası’nın bu örnek tutum ve yaklaşımını önümüzdeki dönemde de güçlendirerek geliştirmek için Meclisimizi ve Meslek Komitelerimizi daha etkin hale getirmenin çabası ve arayışı içinde de olacağız. Bunu işbirliği anlayışıyla, ekip ruhunu ve takım çalışmasını daha fazla öne çıkararak ortak akıl paydasında başaracağımıza yürekten inanıyorum. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu Meclis toplantımızda, sizlerin biraz sonra gündem maddemize yönelik dile getireceği kıymetli görüşlerinizin; çalışmalarımıza değerli ve anlamlı katkı yapacağını burada özellikle belirtmek istiyorum. Bu düşüncelerime ilaveten; sadece bu ilk toplantımızda değil, İstanbul Sanayi Odası çatısı altında yapılacak bütün toplantı ve faaliyetlerde, çok sesliliğin ve farklı yapıcı görüşlerin bundan önce olduğu gibi başladığımız yeni dönemde de bizlere düşünce zenginliği kazandıracağına dair inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Sanayi Odası’nın yeni yönetimi olarak; tamamen geçmişe gömülmek, olumsuzluklara takılı kalmak yerine, artık geleceğe bakmak kararlığındayız. Önümüzdeki gerçek, çok açık ve çok net: Geleceğin dünyasında varoluşumuz, bu çağın ruhuna uygun hareket etmemize bağlıdır. Bunu yaparken, yarının ihtiyaçlarını, bugünün telaşı içinde, dünün yöntemleriyle çözemeyeceğimizi de dikkatlerden kaçırmamalıyız. Özetle; hep birlikte İstanbul Sanayi Odası’nın, üretim hayatımızın ve sanayicimizin gücüne güç katmak, odamızı önümüzdeki dönemde yeni başarılarla daha ileriye taşımak hedefine odaklanmalıyız. Gideceğimiz yeri biliyoruz. Bunu yeni döneme ilişkin Çalışma Programı’mızda ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduk. Çalışma Programımız, önümüzdeki dört yıllık süre zarfında hiç kuşku duymuyorum sizlerin de görüş ve önerileriyle daha da gelişecektir. Bu bağlamda değişmeyecek tek önceliğimiz: Ülkemiz için, geleceğimiz için daha nitelikli üretmek olacaktır” diye konuştu.

Tüm tarafların erişeceği Açık Veri Projesi hayata geçecek

Günümüzde verinin adeta yeni petrol olarak tanımlandığını da vurgulayan Bahçıvan, “Veriye hakim olmayan, bu konuda geride kalan ülkeler rekabet yarışında da geriye düşmeye aday ülkeler arasında yer alıyor. İstanbul Sanayi Odası olarak, verinin öneminden hareketle, geçtiğimiz dönem bir ilki gerçekleştirdik ve Odamızda başta kapasite raporları olmak üzere tüm iş süreçlerinden elde ettiğimiz verileri tek bir bilgi bankasında topladık. Önümüzdeki dönemde bilgi bankamızı yeni verilerle zenginleştirmeyi, bu çalışmamızı başta üyelerimiz olmak üzere ilgili tüm tarafların erişebileceği bir Açık Veri Projesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışı çok daha rekabetçi, çok daha bilgi yoğun, çok daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanıyor. Bu yeni anlayışa ve bunun gerektirdiği dönüşüme daha fazla vakit kaybetmeden odaklanmalıyız. Bu koşullarda sanayimizin AR-GE ve inovasyon yetkinliklerinin artırılması ve üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi daha da önemli hale geliyor.Bu amaçla, Türkiye’deki AR-GE merkezlerinin uluslararası işbirliklerine imza atmaları ve yurt dışındaki AR-GE merkezleri ile ortak çalışmalar yapmaları için çaba göstereceğiz. Bu anlayış eşliğinde yerli çip üretimi yeni dönem en önemli hedeflerimizden biri olacak. Pandemi döneminde başlayan ve başta otomotiv, makine ve elektronik sektörleri olmak üzere tüm sektörleri derinden etkileyen çip krizi sırasında çok değerli uzmanların katkıları ile Türkiye’de bu endüstrinin kurulumunun değerlendirildiği bir çalışma yapmış ve sonunda bir rapor hazırlamıştık. Bu çalışma bize ülkemizde çip endüstrisinin kurulumu için gerekli bilgi ve deneyimin mevcut olduğunu gösterdi. Bu çalışmamızı daha ileri aşamalara taşıyarak, ülkemizde çip yatırımın gerçekleşmesine çalışacağız” dedi.

Üniversitelerde başta doktora olmak üzere yapılan tezlerin sanayi ile iş birliği içinde gerçekleşmesini destekleyen “İSO Genç Araştırmacı Programı’nı” başlatacaklarını da söyleyen Bahçıvan, “Sanayimize tasarım konusunda yetkinlik kazandırmak ve İstanbul’da bir tasarım ekosistemi oluşturmak amacıyla kısa süre önce açılışını yaptığımız Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezimizden tüm sanayi kollarının etkin bir şekilde yararlanması en önemli hedeflerimizden biri olacak” şeklinde konuştu.