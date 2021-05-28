Bahçenizin bakımını Kärcher’e bırakın, siz keyfini çıkarın!

Havaların ısınmasıyla birlikte bahçelerinizde daha çok zaman geçirmeye başladınız. Özenle baktığınız bahçelerinizdeki bitkilerin daha yeşil ve daha renkli olması için üzerlerine titrerken, Kärcher’in sulama makineleri rüyalarınızdaki bahçeler için en büyük yardımcınız olacak. Enerji ve su tasarrufu ile birlikte maksimum verimlilik de sağlayan bahçe sulama cihazları, Kärcher’in 30 Haziran’a kadar sürecek “yaza merhaba” fırsatı ile yüzde 20 avantajlı fiyatlarla www.kaercher.com da sizleri bekliyor.

Maksimum düzeyde su tasarrufu

Akıllı sulama sistemleri ile su tasarrufunu maksimize edebileceğiniz her türlü bahçe ekipmanını da “yaza merhaba” fırsatında bulabileceksiniz. Otomatik sulama aparatlarından yağmurlama sistemine, püskürtme tabancalarından fıskiyelere, sulama pompaları, su sayaçları ile hortum bağlantı ve depolama aparatlarına kadar tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren Kärcher bahçe sulama cihazları ile bu yaz bahçenizin keyfini doyasıya çıkaracaksınız.

Alman teknolojisiyle üretilmiş dayanıklı, kullanımı kolay ve bahçeler için ideal çözümler sunan Kärcher’in tüm bahçe sulama ürünleri www.kaercher.com‘da bir tık kadar yakınınızda.