Baget Lizay’dan alınır

Lizay Baget… Aşkını ifade et!

Aşkınızı, sevginizi Lizay bagetlerle taçlandırın. Göz alıcı ışıltılarıyla Lizay bagetler, tüm kadınları görür görmez büyülüyor.

Eşsiz Lizay bagetlerine eşsiz indirim fırsatıyla sahip olmak için için Lizay mağazalarına veya lizay.com.tr'ye uğramanız yeterli.

Pırlanta denince akla ilk gelen markalardan olan Lizay, özgün ve modern tasarımları ile mücevher konusunda kadınlar için vazgeçilmez seçeneklerle dolu. İnce işçilikle taçlanan Lizay tasarımları, kadınların kalbini ilk bakışta çalan yüzük, kolye, küpe, alyans, tamtur, tektaş, beştaş yelpazesiyle göz kamaştırıyor. Günün ve gecenin yıldızı Lizay tasarımlarıyla kadınlar çok daha zarif, mutlu ve stil sahibi.