BAE'den Türk şirkete 3 Milyar Dolarlık kazık! Yüzde 99'u tamamlanan ihaleyi feshetti

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan siyasi sorunlar ekonomiye de olumsuz yansıyor. Geçen yıl ilk kez Dünya’nın duyurduğu Suudi ambargosunun ardından Riyad yönetimi ile birlikte benzer politikaları savunan Birleşik Arap Emirlikleri’nden de Türkiye’ye karşı olumsuz haberler geliyordu.

Ancak Suudi Arabistan kadar olmasa da özellikle Abu Dabi ile yaşanan sorunlar genelde siyasi çizgide kalıyordu. Abu Dabi yönetiminin Türkiye’ye karşı olumsuz tavrı ilk kez ekonomiye de yansımaya başladı. Al Nahyan ailesi yönetimindeki Abu Dabi, bir Türk şirketinin üstlendiği önemli projelerden biri olan Abu Dabi Havalimanı yapımı işini feshetti.

TAV İNŞAAT REKOR TEKLİFLE KAZANMIŞTI

Gelin önce TAV’ın aldığı projeden bahsedelim. Dünyanın en önemli havalimanı işletmecisi ve müteahhitlerinden olan TAV, 2012 yılında BAE’nin açtığı Abu Dabi Havalimanı’nın yeni yapılacak terminal ihalesini rekor teklifle kazandı.

ADAC (Abu Dhabi Airports Company) tarafından ihale edilen 3 milyar dolarlık projeyi TAV İnşaat, Yunan CCC ve yerel ortak Arabtec ile birlikte kurduğu konsorsiyumla üstlendi.

Toplam 702 bin metrekare alana sahip yeni terminal binası yılda 27 milyon yolcuya en üst düzeyde hizmet verebilecek şekilde tasarlandı ve inşaatına başlandı.

106 yolcu köprüsü, 22 kilometreden uzun bagaj bandı bulunan projenin neredeyse yüzde 99’luk kısmı tamamlandı.

Önümüzdeki haftalarda terminal binasının açılması gündemdeydi. Ancak ADAC, herhangi bir bahane göstermeden ihaleyi feshetti.

ADAC’IN KARARI ÖDEMELERİ AKSATTI

İhale fesih sürecini projede elektrik işlerini yöneten Anel Group’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamayla öğrendim. Fesih gerekçesi resmi olarak belirtilmese bile bu sürecin aylar önce başladığını bilgisine ulaştım.

Dubai’de yaşayan ve bu projenin kredilendirme sürecinde yer alan bir Türk bankacı ile görüştüğümde alınan kararın tamamen siyasi olduğunu, Türkiye ve Türk şirketi TAV’ın prestijinin düşürülmeye çalışıldığını ifade etti.

‘Zaten yüze 99’u tamamlanan bir proje neden feshedilir?’ diye düşünmeden edemiyor insan. Abu Dabi yönetiminin gereken tutarı ihaleyi kazanan konsorsiyuma ödeme gününün yaklaşması, konsorsiyumun da alt yüklenicilere ödeme yapması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var. Zaten Anel’in açıklaması da bunun bir göstergesi.

ANEL TAHKİME GİTTİ

Anel Group’tan kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “BAE’de kurulu bağlı ortaklığımız Anel Emirates LLC’nin üstlenmiş olduğu Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Elektrik işleri ile alakalı projemiz işvereni TAV-CCC-Arabtec JV (TCA JV) projenin ana işvereni Abu Dhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile olan sözleşmelerinin ADAC tarafından feshedildiğini bildirmiştik” denildi. Açıklamada “Alacaklar ile alakalı olarak Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi’ne (ADCCAC) tahkim başvurusu yapılmıştır ve kabul edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Kerim Ülker/Dünya