Babalık izni alan işçinin maaşı kesilir mi?

Çorum’da bir sağlık çalışanının 10 günlük babalık izninde, maaşından kesinti yapıldı. Genel Sağlık-İş Sendikası’nın kesintinin iptali için açtığı davada mahkeme, işlemin hukuksal dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti. Kesinti, yasal faiziyle birlikte çalışana ödenecek.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre Çorum’un İskilip ilçesinde aile hekimliği biriminde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan bir vatandaş, 10 günlük babalık izni kullandı. Bu nedenle de maaşından on günlük ücret kesintisi yapıldı. Bunun üzerine yurttaş, il sağlık müdürlüğüne başvururak kesintinin iadesi istedi. Ancak müdürlük bu talebe olumsuz yanıt verdi. Sağlık çalışanı yurttaş da durumu Genel Sağlık-İş’e iletti. Sendika, sağlık çalışanı adına Çorum İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, kesintinin “hukuksal dayanaktan yoksun” olduğuna hükmetti. Bu nedenle iptaline ve yasal faiziyle çalışana ödenmesine karar verildi.

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Bu karar ile Çorum İdare Mahkemesi, görevini yerine getiren memurlara tüm hak ve alacaklarının tam ve zamanında ödenmesi gerektiğini, hukuka aykırı yapılan işlem ile ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesine karar vermiştir. İdarenin kendi içinde eksiklik ve aksaklığından yani hizmetin kötü işlemesinden memurun kusuru olmadığından, mağdur edilmesi de söz konusu olamaz. İdarenin haksız ve hukuksuz uygulamaları yine yargıdan dönmüştür, dönmeye de devam edecektir” dedi. Genel Sağlık-İş olarak her zaman hukuksuzlukların karşısında olacaklarını vurgulayan Uğur, “Hukuk ve adaletten başka bir yolu kabul etmiyoruz” diye konuştu.