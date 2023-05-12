Babalar Günü İçin Aradığınız Hediye Kärcher’de…

Evde tamirat, tadilat gibi işlerle ve bahçeyle ilgilenmek birçok babanın hobisi, arabalarıyla ilgilenmek ise onların en büyük zevklerinden biri… Eğer Babalar Günü’nde onu gerçekten mutlu edecek bir hediye vermek istiyorsanız, keyif aldığı işlerde ve hobilerinde babanıza yardımcı olacak bir Kärcher mutlaka var. Üstelik şimdi Kärcher’in online mağazasında Babalar Günü’ne özel fırsatlar ve indirimli fiyatlar da sizi bekliyor.

Babanızın arabasını sık sık yıkattığını ya da zaman zaman da kendisinin yıkadığını fark etmişsinizdir. Kärcher K7 Smart Control Home Basınçlı Yıkama Makinesi ile onu bu zahmetten kurtarabilirsiniz. Bu ürün ile babanızın, arabasını kısa sürede kir ve çamurlardan arındırarak pırıl pırıl yapması mümkün. Babalar Günü için Kärcher online mağazada bu ürüne özel kaçırılmayacak fiyat indirimi var ve FJ 10 Köpük Aparatı da hediye… Öte yandan babalar için arabaların dış temizliği kadar, iç temizliği de önemli. İşte bunun için de Kärcher VC 7 Cordless myHome Car Elektrikli Süpürge yardıma hazır. Ürün, yüksek performansıyla araçlarda derinlemesine temizlik sunuyor. Bahçedeki çimleri biçmek de birçok baba için bir stres atma yöntemi… Kärcher LMO 36-46 Bataryalı Çim Biçme Makinesi ile babanızın bahçe işlerinde daha az yorulup daha çok keyif almasını sağlayabilirsiniz. Evdeki tamirat ve tadilat işlerinde de babalarımızın ustalığına güveniyoruz. Onlar da ne zaman ihtiyaç olsa takım çantalarıyla göreve hazır. Bu işler sırasında dökülen toz ve parçacıklar için de Kärcher KWD 6 Islak - Kuru Elektrikli Süpürge gibi kullanışlı bir ürüne ihtiyaçları var. Ürün; planya, bıçkı veya öğütme sonucunda ortaya çıkan tüm kiri doğrudan emiyor. Ayrıca her türlü tamirat işleminde el aletleriyle birlikte kullanılabiliyor. Tüm bunlar bir yana Kärcher ürünlerinin en önemli özelliği, kesinlikle kullanım keyfi vermesi…

Tüm bu ürünleri ve fazlasını markanın konsept mağazalarından ya da bayilerinden temin edebilirsiniz. Dilerseniz, Babalar Günü’ne özel indirim ve fırsatlar için www.karcher.com.tr adresinden online sipariş ile de ürünlere kolayca sahip olabilirsiniz.