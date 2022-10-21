B2B Güney Kore Ticaret Toplantısı 90’a Yakın Toplantı ve Türk Şirketlerinin Yoğun İlgisiyle Gerçekleşti!

90’a yakın toplantının gerçekleştiği B2B Ticaret Toplantısı’nda her iki ülke olası iş birliklerini ve iş fırsatlarını değerlendirdi. Ürünlerin yüksek kaliteli olmasına rağmen piyasalarda rekabet edebilecek fiyatlara sahip olduğu ve FTA (Serbest Ticaret Anlaşması) sayesinde ekstra vergi bulunmadığı için Türk şirketleri büyük bir ilgi ve istek ile toplantılarını gerçekleştirdiler.