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B2B Güney Kore Ticaret Toplantısı 90’a Yakın Toplantı ve Türk Şirketlerinin Yoğun İlgisiyle Gerçekleşti!
Gyeonggi şehrinin ticaret merkezi Gyeonggi Business Center (GBC)’daki yaklaşık 38.000 firma ile kontakt halinde olan GBC İstanbul, 19 Ekim tarihinde Radisson Collection Vadistanbul Hotel’de B2B Güney Kore Ticaret Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Çeşitli medikal ürünleri, cilt bakım, kontakt lens, telefon ve bilgisayar ekran koruyucu, evcil hayvanlara özel ürünler ve sanayi ürünleri gibi ürünler üreten Güney Kore’li şirketlerin CEO’ları ve üst düzey yetkilileri, B2B ticaret toplantısı kapsamında ülkemizi ziyaret ederek birebir olacak şekilde ilgili Türk firmaları ile bir araya geldi.
İş Dünyası 21.10.2022, 10:54
90’a yakın toplantının gerçekleştiği B2B Ticaret Toplantısı’nda her iki ülke olası iş birliklerini ve iş fırsatlarını değerlendirdi. Ürünlerin yüksek kaliteli olmasına rağmen piyasalarda rekabet edebilecek fiyatlara sahip olduğu ve FTA (Serbest Ticaret Anlaşması) sayesinde ekstra vergi bulunmadığı için Türk şirketleri büyük bir ilgi ve istek ile toplantılarını gerçekleştirdiler.