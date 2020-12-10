Azure Grup'tan bakanlığa çağrı: Almanya'dan aşıyı ücretsiz taşıyıp dağıtabiliriz

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül -70 derecede taşınması gereken COVID-19 aşısının nakliye sorununa çözüm önerisinde bulundu. Sağlık Bakanlığı’na destek çağrısı yapan Gül, “Altyapımız hazır. Almanya’dan aşıları Türkiye’ye taşıyabilir, içeride de dağıtımını yapabiliriz” dedi. DÜNYA’ya konuşan Gül, operasyonun Almanya-Türkiye arası kısmında ücretsiz hizmet verebileceklerini söyledi.

Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınını sona erdirmeyi hedefleyen aşı üzerinde çalışmalar sürerken, sevindirici haber Türkiye kökenli iki bilim insanından gelmişti. ABD’li ilaç firması Pfizer ile Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüse karşı bir aşı geliştirdi, aşının pilot dağıtımına da başlandı. Çinli Sinovac firması da COVID-19 aşısı geliştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac ile anlaşıldığını ve 10 milyon doz aşı temin edileceğini açıkladı. Koca, Çin’den getirilecek aşıların ücretsiz uygulanacağını, diğer koronavirüs aşılarının ise eczanelerden parayla alınabileceğini duyurdu. Ancak bu noktada büyük bir eksiklik de açığa çıktı. Soğuk dağıtım zinciri konusundaki altyapı yetersizliği…

“Soğuk dağıtım zinciri oluşturabiliriz”

Koronavirüs aşısının nakliyesi sırasında bozulmaması için -70 derecede taşınması gerekiyor. Lojistik ve taşımacılık sektöründe 47 yıllık tecrübesiyle hizmet veren Azure Grup, bu konuda Sağlık Bakanlığı’na yeterli desteği verebilecek altyapıya sahip olduğunu duyurdu. Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, gerekli soğuk dağıtım zincirini oluşturarak aşının yurtiçindeki dağıtımını yapabileceklerini açıkladı: “Uzun zamandır yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları sonucunda söz konusu aşının taşınabilmesi için gerekli olan soğuk zinciri sağlayabiliyoruz. Aşıyı -70 dereceye kadar soğuk tutabilecek şekilde özel ambalajlama gerçekleştirebiliriz. Bu hizmeti sağlayabilen bir şirket olarak Sağlık Bakanlığımıza ve devletimize her türlü lojistik desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

İpek Yolu’na dev yatırım açıklamıştı

Lojistiğin yanı sıra petrol, enerji ve dış ticaret sektörlerinde hizmet veren Azure Grup, kısa süre önce yabancı ortaklarıyla birlikte 250 milyon Euro’luk bir yatırıma imza atmış ve dünyanın her noktasına lojistik organizasyonunu hayata geçirmişti. Çin’in tarihi İpek Yolu’nu canlandırmak amacıyla başlattığı “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi kapsamında, Azure Grup tarafından ülkedeki 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkiyat yapılan bir altyapı kuruldu. Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, organizasyon kapsamında 50’yi aşkın ülkede yapılandıklarını ifade ederek, “Ülkemize katma değer sağlamak amacıyla dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan İpek Yolu projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında son 5 yılda 50’den fazla ülkede gerekli yapılanmaları gerçekleştirdik” dedi.

500 kişilik ek istihdam yolda

Erkan Gül, Türkiye’de ihracata büyük katkı sağlayacak proje ile aynı zamanda istihdam da yaratacaklarını belirtti: “Sektördeki 47 yıllık tecrübemiz sayesinde şu anda tren ve TIR taşımacılık modeli ile dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan bu projeyi hayata geçirdik. Yeni nesil lojistik sistemi olan e-lojistik sayesinde e-ticareti artırarak hem ülkemizin ihracatına büyük katkı sağlayacağız, hem de gençlerimize yeni bir kazanç kapısı açarak istihdam sağlamış olacağız. En az 500 kişiye iş imkanı sunmayı planlıyoruz.”

Tarihi proje için oluşturdukları ağın dünya ticaretinin 4’te 3’üne ulaşacağını anlatan Erkan Gül, “Yıllık 1 trilyon doların üzerinde olan dev bir projenin organizasyon ağını oluşturduk. Şu anda Çin’den İngiltere’ye, Afrika’dan Rusya’ya tek bir tuşla ürün gönderebiliyoruz” dedi. Türkiye’yi dünyanın tam merkezinde bir “lojistik hub” olarak değerlendirdiklerini ve dev lojistik projesinin yüzde 50’lik kısmını bu coğrafya üzerinden geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Gül, “Bu da ülkemizde gerçekleşecek olan en büyük ticari ve lojistik proje olacak” diye konuştu.

Hedef: 1 milyar euro ciro

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, lojistik, e-ticaret ve kargo olarak değerlendirecekleri yatırımlar kapsamında mevcut organizasyonlarını büyüterek gelecek 3 yıl içerisinde cirolarını 1 milyar Euro’nun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Gül, “Dünyada lojistiğin ve e-ticaretin büyüdüğü yeni bir dönem içerisindeyiz. Gelecek 5 yıl, Türkiye için çok farklı ve önemli olacak. Yabancı sermayeler de buna inanıyor” dedi.