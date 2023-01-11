AZERBAYCANLI PASHA GRUBU MANDARIN ORIENTAL BODRUM OTELİ’NİN YÜZDE 50’SİNİ SATIN ALDI

Astaş Holding’in 2014 yılında Bodrum’a kazandırdığı 132 konaklama ünitesine sahip ve International Hotel Awards tarafından Avrupa’nın en iyi lüks oteli ve Condé Nast Traveler tarafından ise dünyanın en iyi ve lüks resort oteli seçilen ve dünya çapında 140’ı aşkın seçkin ödüle layık görülen Mandarin Oriental Bodrum Oteli için yeni bir dönem başlıyor. Pasha Holding, Astaş Holding’e ait Mandarin Oriental Bodrum’un hisselerinin yüzde 50’sini devraldı. Mandarin Oriental Bodrum, Astaş Holding ve Pasha Holding’in ortak olduğu Asta Cennetkoy Turizm ve İşletmecilik A.Ş. adına Vedat AŞCI’nın Yönetim Kurulu Başkanlığında faaliyetlerini sürdürecek.

Bu önemli ortaklığa ilişkin açıklamada bulunan ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat AŞCI; “Mandarin Oriental, Bodrum’u dünya standartlarının üstünde çok büyük bir vizyon ve emek ile 9 yıl önce Türkiye turizmine kazandırdık. Böylesine başarılı bir projenin yatırımcısı olmaktan da gurur duyuyorum. Bodrum’un dünya jet-set destinasyonları arasında yer almasına ciddi anlamda katkımız oldu. Markamızın güçlenmesi ve büyümesi, aynı derecede güçlü bir ortaklığa da vesile oldu. Pasha Holding, Türkiye’de yatırımları olan geniş perspektifli sağlam temellere dayalı bir grup. Markalarımıza yakışan bu önemli ortaklık ile doğacak sinerjinin çok daha başarılı ve örnek niteliğindeki işlere ve yeni işbirliklerine vesile olacağına inanıyorum. Biz, Astaş Holding olarak her zaman inandığımız projelere çok fazla emek verdik ve çok şükür projelerimizi de başarıya ulaştırarak, ülkemize, dünya çapındaki lüks turizm sektörüne örnek teşkil edecek kalıcı değerler sağladık. Pasha Holding ile yapmış olduğumuz bu güzel ortaklığın, bize verdiği mutluluğun yanısıra ülkemize ve Bodrum’a büyük değer katacağına inanıyor ve tüm taraflara ve turizm sektörüne bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize önemli döviz getirisi sağlayacak bu başarılı ortaklığın, başka yabancı yatırımcılara güzel bir örnek olacağının inancındayım. Bu ortaklık sürecine büyük katkıları olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticilerine ve görev alan tüm arkdaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.” ifadesine yer verdi.

PASHA Holding CEO’su Jalal GASİMOV ise: “Türkiye’deki ilk yatırımımız bankacılık alanında oldu. 2015 yılından bu yana PASHA Yatırım Bankası ile finans sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bunun dışında, Türkiye’de bugüne kadar gayrimenkul ve turizm alanında da çeşitli yatırımlarımız oldu. Türkiye’nin grubumuzun uzun vadeli yatırım stratejilerinde önemli bir yeri var ve turizm alanında, diğer bir çok alanda olduğu gibi, önemli potansiyelleri barındırdığını düşünüyoruz. Bizim de ana yatırım odaklarımızdan olan bu sektörde, bugün çok önemli ve büyük bir anlaşmaya imza attık. Astaş Holding gibi sektörde çok değerli yatırımları başarıyla hayata geçirmiş olan ve bu sayede ülke turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlamakta olan bir grupla ortaklığa gitmekten mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Mandarin Oriental Bodrum Otel’deki bu ortaklığımızın tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyor, uzun vadede farklı ve yeni yatırımlara da vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.