AYLİN ALTUNTAŞ'A ABD'DEN KÜRESEL LİDERLİK ÖDÜLÜ

AA Executive Consulting kurucusu AYLİN ALTUNTAŞ, ABD KAYNAKLI HİNDİSTAN VE KUVEYT’TE DE YAYINLANAN CIO TIMES DERGİSİ TARAFINDAN “2021 YILI İŞ DÜNYASININ EN GÜÇLÜ KADIN LİDERLERİ” ARASINA SEÇİLDİ.

Aylin Altuntaş 2009 yılından beri, kurucusu olduğu AA Executive Consulting şirketinde, kurumsallaşma, değişim yönetimi, yönetici koçluğu, inovasyon, liderlik gibi konularda Danışmanlık yapmakta, Konferans Konuşmacısı olarak görev almaktadır. İsviçre ve İngiltere Merkezli Finans Şirketleri’yle iş ortakları bulunmakta, Varlık Yönetimi ve Finans Danışmanlığı alanlarında şirketlere çözümler sunmaktadır.

Aylin Altuntaş Yönetim/Danışma Kurulu Üyesi olduğu Future of Healthcare ve Future of Luxury Konferansları salgın döneminde öncü bir rol üstlenmiş ve Sağlık, Turizm ve Emlak konularında fiziksel yurt dışından katılımcılarla 2020 ve 2021 yıllarında toplam 6 adet Lüks Etkinlik ve Konferans düzenlemiştir. 2022 yılı için Londra British Museum ve Dubai etkinlikleriyle Türkiye’nin ilk METAVERSE Konulu Konferansı düzenlenecektir.

Aylin Altuntaş MedikalNews Dergisi’nde köşe yazarıdır. Makaleleri ayrıca Arab Hospital Magazine ve İstanbul Post’ta yayınlanmaktadır.

Dünya Ekonomik Krizi sonrası, 2010 yılında Türkiye’nin ilk Değişim Yönetimi Sertifika Programı AA Executive Consulting tarafından sunulmuştur. Aylin Altuntaş, ABD Değişim Yönetimi Profesyonelleri Derneği’nin Las Vegas’ta düzenlediği Konferans’a katılımı sonrası, 2015 yılında Brüksel’de Derneğin Sertifika Programı Sınav Sorularını hazırlayan uzman grup için, Türkiye’den seçilen tek danışmandır.

Aylin Altuntaş 1994 yılı Boğaziçi Üniversitesi mezunudur ve Cannes Koleji’nde Fransızca eğitim almıştır. Pamukkale’deki Aile Oteli Herakles Thermal ve Spa’nın kuruluşunda çalıştıktan sonra, Gategourmet, Starbucks ve Conrad gibi yabancı şirketlerde Yöneticilik yapmıştır.

2000 yılında Zurich’te Yönetici Eğitimcisi Sertifikası almış, ABD Right Management Consultants tarafından Liderlik, Değişim Yönetimi, Yönetici Koçluğu ve Danışmanlık konularında sertifikalandırılmıştır. 2003 yılında Harvard Business School Online Liderlik ve Yöneticilik kurslarını tamamlamıştır. Starbucks Coffee Company’nin Seattle Merkezi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda Eğitim almıştır.