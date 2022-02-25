Aydın Soyyiğit yeni dönemde İHBİR başkanlığına aday!

İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) yeni döneminde başkanlığa aday olacağını açıklıyor.

İHBİR Başkanı Haluk Okutur ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçildikleri günden bugüne yaptıkları faaliyetlerden, güncel ihracat rakamlarından ve yeni başkan adayı Aydın Soyyiğit’in hedeflerinden bahsedeceği basın toplantımızda siz değerli basın mensuplarımızın da katılımlarınız bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir.