Aydın Soyyiğit İHBİR yönetimine aday!

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ihracatçı birliklerin ‘Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Adayımız;

Yönetim Kurulu olarak uzun yıllardan beri birliğimizde, tecrübesi, konulara hâkimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımıyla bugüne kadar başarılı çalışmalarından dolayı her zaman takdir ettiğimiz Yönetim kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Aydın Soyyiğit kardeşimizi,

Birliğimizin başarı ile sürdürdüğü çalışmaların devamlılığı, başlattığımız projeleri takibi, birlik üyelerimizin ihracatlarını, dolayısıyla ülkemiz ihracatını arttıracak yeni projelerini gerçekleştirilmesi için mevcut yönetim kurulu olarak aldığımız kararla İHBİR Yönetim kurulu başkan adayımız olarak ilan ediyoruz. Hayırlı olsun. Başkan adayımız Sayın Aydın Soyyiğit kardeşimizi yönetim kurulu olarak her daim destekliyor ve ilk günkü heyecanla Birliğimize yenilikler kazandırmaya el birliği ile ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam etmek istiyoruz.”

İHBİR Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz 2018 yılından bugüne kadar neler yaptıklarını aktaran Başkan Okutur, Birlik faaliyetlerini şöyle açıkladı:

“İHBİR, 1940 yılında kurulan, bitkisel yağlar, hububat, bakliyat, baharat, şekerli mamuller, makarna ve unlu mamuller gibi pek çok alt sektörü bünyesinde barındıran Ülkemizin lokomotif ihracatçı birliklerinden birisidir. Bünyesinde pek çok sanayi devini ve uluslararası arenada tanınan pek çok global markayı barındırmasının yanı sıra, tarımsal ürün üretimi ve ihracatı yapması nedeniyle de İhracatçı Birlikleri içerisinde çok önemli bir konumda yer almaktadır.

İHBİR Yönetim Kurulu olarak 2018 yılında görevi devraldığımızda öncelikle 2 ana hedef koymuştuk.

Birincisi birliğimizin ihracat rakamını 2’ye katlamak,

İkincisi ise ihracatçı üye sayımızı da iki katına çıkarmaktı.

Ve…

Bugüne geldiğimizde memnuniyetle ifade etmek isterim ki, üye sayımız iki katına çıkmış durumda ve ihracat rakamlarımız ise bu yıl sonuna kadar hedeflerimizin de üzerinde olacak…

Yakaladığımız bu başarıların mimarı olan üyelerimizin sayısı göreve geldiğimizde 2018 yılında 2.206 iken 2021 yılı sonunda 4.707 üyeye ulaştı.

Göreve geldiğimizde yıllık ihracatımız 1,7 milyar dolardı.

2021 yılında İHBİR olarak 2,7 milyar dolar ihracatla rekor kırmayı başardık.

Birliğimizin 2022 hedefi 3,5 milyar dolar

Diğer taraftan, Hububat Sektörü olarak ciddi bir ihracat rakamı ve hacmine de sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. Hububat ve bakliyat sektörü 2021 yılında 9,2 milyar dolar ihracatla yüzde 41,43 artışı yakaladı.

İHBİR’in sektör ihracatındaki payı yüzde 29 oldu. 2022 yılında sektör olarak ihracat hedefimiz 12 milyar dolar

İHBİR olarak ihracatın lokomotiflerinden birisi olmamızda ülkemizin ihracatına katkıda bulunup, emek veren, üreten başta değerli üyelerimiz olmak üzere tüm ihracat neferlerine teşekkür ediyoruz.”

İHBİR BAŞKANI HALUK OKUTUR

İHBİR 200’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

İHBİR’in bugüne kadar dünyanın dört bir yanında 200’den fazla ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyen Başkan Okutur, “Dünyanın her yerinde ihracatçı üye firmalarımız ülkemizin tanıtımı ve ürünlerimizin raflarda yer alması için tüm güçleri ve heyecanları ile çalışıyorlar. Dolayısıyla birliğimiz üyelerinin gitmediği bir ülke yok. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde üyelerimizin ürettikleri ve ihraç ettikleri tarımsal ürünlerin ülkemiz için önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Üyelerimiz yalnızca pandemi döneminde muazzam bir artış gösteren temel gıda maddeleri talebini karşılamakla kalmamış, dünyanın her bölgesine gıda ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlamıştır. Güncel ihracat rakamlarımız da bunu doğrular niteliktedir. Yapmamız gereken ihraç ettiğimiz ürünlerin hak ettikleri şekilde daha yüksek katma değerli ve daha yüksek miktarlarda satışlarını gerçekleştirmektir. İhraç ettiğimiz ürünlerin daha yüksek katma değerli olması, üye firmalarımızın daha çok kazanç elde etmeleri ve ülkemize daha çok döviz kazandırmaları için birliğimiz bu konu odaklı yeni projeler üzerinde çalışıyor” dedi.

İhracatın lokomotifi olan değerli birliğimize çok önemli yenilikler kazandırdık diye kaydeden Başkan Okutur, “Ülkemizin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşmak için üyelerimiz ile el ele verdik, inandık ve yılsonu ihracat rakamlarına baktığımızda görüyoruz ki başarıya ulaştık. 1940 yılında kurulan köklü Birliğimize Yönetim Kurulu olarak yapmış olduğumuz ilk yenilik kreatif bir logo çalışmasıyla kurumsal kimlik kazandırmak oldu. Ardından web sitesi, sosyal medya, dergi ve daha birçok çalışmayı da ekleyerek üyelerimizin ürünlerinin ve markalarının dünyanın her yerinde tanınmasını sağladık. Fiziki alım heyetlerinde üyelerimizle ve diğer ülkelerden gelen firma temsilcileriyle, kadın girişimcilerimizle, yönetim kurulu olarak gündeme ilişkin yapmış olduğumuz açıklamalarla, sektör sorunlarıyla ilgili yapılan röportajlarla da birlikte dergi, gazete ve internet haberleri olmak üzere 4 yılda 1500’ü aşkın haber çalışmasına imza attık. Fuarlarda ve her organizasyonumuzda Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin ürünlerinin ve projelerinin basında görüntülü ve yazılı olarak tanınması amacıyla genişçe yer verilmesini sağladık. Paylaşılan haberlere sosyal medyamızda yer vererek yine üye firmalarımızın tanınırlığını artırdık” dedi.

5 BİNİN ÜZERİNDE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ SAĞLADIK

İHBİR olarak 2018 yılından bugüne pandeminin global ölçekteki etkilerine rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen 15 fuara milli katılım organizasyonu, 17 ulusal ve uluslararası fuar katılımı sağlayarak üyelerimizin ve ürünlerinin tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştirdik diyen Başkan Okutur, “Son 4 yılda Birlik olarak düzenlediğimiz sanal ve fiziki alım heyeti organizasyonlarında üyelerimiz ile dünya genelinde ithalatçı, distribütör ve market zincirlerinin yetkilileriyle 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesine vesile olduk” dedi.

TİCARET BAKANLIĞIMIZIN BELİRLEDİĞİ HEDEF ÜLKELERE YÖNELİK ALIM HEYETLERİ ORGANİZE ETTİK

Yönetime geldikleri günden itibaren Ticaret Bakanlığımızın hedef ve öncelikli olarak belirlediği ülkelerden seçilen en prestijli firmalarla üyeleri bir araya getirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, “Araya pandemi gibi zorlu koşullar girmesine rağmen bu organizasyonlarımızı sanal olarak gerçekleştirmeye de devam ederek, Alım Heyeti tecrübemizi dijital ortamlarda da çok iyi yönettik. Türkiye genelinde faaliyet gösteren diğer birliklere göre en fazla alım heyeti organizasyonu yapan birlik olduk. Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamaların ardından normalleşmeyle birlikte İHBİR faaliyetlerine kaldığı yerden devam ederek emek veren ihracatçılarımızın her zaman ve her koşulda yanında oldu” dedi.

İHBİR Başkanı Haluk Okutur ve İHBİR Başkan Yardımcısı/Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit

İHRACATA İLHAM VEREN KADINLAR PLATFORMU

KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

İHBİR olarak vesile olmaktan büyük gurur duyduğumuz kadın girişimcilerimizi ihracat yapmaya teşvik etmek ve onların emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla başlattığımız “İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu” projemizi Birliğimize ve ülkemize kazandırdık diye konuşan Haluk Okutur, “5 kadın girişimcimizle başladığımız bu yolda sayımız 60’a ulaştı. Kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi ihracat konusunda eğitimler izlemiştir. İHBİR Yönetim Kurulu olarak, kadınlarımızın emeklerini katma değere dönüştürmek, önceliklerimizden birisi olmaya devam edecektir” dedi.

GIDA SEKTÖRÜNDE KADINLARIMIZIN SAYISI ARTMALI

Başkan Okutur, “Ülkemizin verimli topraklarında yetişen yerli ve milli ürünlerimizden elde edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ekonomik bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına İHBİR olarak projemiz kapsamında çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde tüm kadınlarımızı ihracat yapmaya teşvik ediyoruz. Girişimci kadınlarımızın yaptıkları işler, inovatif ürünler ülkemiz için çok kıymetli. Önemli olan bu özel ürünlerin, katma değerli olmasını sağlayarak ön plana çıkarmaktır. Güçlü markalar stratejilerle desteklenerek fark yaratan ürünlerle başarıya ulaşırlar” dedi.

TARIMSAL ÜRÜN İHRACATINDA 100 MİLYAR DOLAR HAYAL DEĞİL

Dünyanın, gıda teknolojileri üzerinden şekilleneceği yeni bir döneme doğru hızla ilerliyoruz diyen Başkan Okutur sözlerine şöyle devam etti: “Bu güzel ülkemizin bereketli topraklarında yetiştirdiğimiz tarımsal ürünlerimizi, işleyip, paketleyip, markalaştırıp, hak ettiği biçimde katma değerli hale getirebiliriz ve ülkemizin ihracat rakamlarına çok önemli katkı sağlayabiliriz. Tarımsal ürün ihracatında 100 milyar dolar hayal değil. Dijital tarım da tersine göçü hayata geçirecek. Özellikle yeni projelerin ve girişimlerin hayata geçirildiği pandemi sürecinden sonra olumlu yönde kurgulanan ve tarıma odaklı hale getirilen Türkiye tarımda, 100 milyar dolar ihracatı yakalayabilir ve zamanla bu miktar 2- 3 katına çıkarılabilir. Bunu gerçekleştirecek gücümüz, bilgimiz ve tecrübemiz var. Yönetim olarak çalışmalarımızı aynı gayretle sürdüreceğiz.”

VERİ TABANI SİSTEMİ İLE ÜYELERİMİZE PANDEMİDE KOLAYLIK SAĞLADIK

Zorlu pandemi sürecinde İHBİR üyelerine vermiş olduğumuz bir diğer önemli hizmet, üyelerimizin 150 milyondan fazla ithalatçı firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilecekleri veri tabanı sistemi oldu diye kaydeden Okutur, “Firmalarımız bu süreçte veri tabanı hizmetinden faydalanarak, pandemi sürecinde dünya genelindeki potansiyel alıcılara Birliğimiz sayesinde kolaylıkla ulaşabildiler” dedi.

Başkan Okutur, “İHBİR olarak, pandemide ihracatımızın kesintiye uğramaması ve üyelerimizin yurtdışındaki potansiyel müşterilere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, fuar arşivimizi üyelerimiz ile paylaştık” diye ekledi.

E- BÜLTEN VE DERGİ

Başkan Okutur, “2020 yılında başlattığımız, içerisinde Hububat Sektöründen haberler, röportajlar, dünyada yayınlanan ve referans gösterilen kaynaklardan alıntılarla beslenen gıda konulu makalelerin, ülke ve bölge raporlarının yer aldığı E-Bülten ve Dergi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerimizin özellikle ülke pazarlarını keşfetmeleri için önemli bir kaynak niteliğinde olan dergimizi üyelerimize ve sektörün tüm paydaşlarına göndermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

ŞEKERLİ MAMULLER SEKTÖRÜ İÇİN ÇALIŞTAY

Saydığı birçok faaliyetlere ek olarak Başkan Okutur, “Birliğimiz üyelerinden aldığımız sorunlarla beraber, 2020 yılı Ocak ayında, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Musa Demir’in katılımıyla şekerli mamuller sektörüne yönelik bir Çalıştay gerçekleştirdik diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Bu çalıştayın tüm planlaması ve organizasyonu Birliğimizce gerçekleştirildi. Çalıştay sonuç raporu, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere diğer kamu otoritelerine sunuldu. 2020 yılı mart ayında pandemi ortaya çıkmasaydı çalıştaylarımız diğer alt sektörlerimize yönelik devam edecekti. Pandemi etkisinin yavaş yavaş azalması ile birlikte sektör sorunlarına çözüm arayışlarımız, bu tür çalıştaylar ve toplantılar ile birlikte devam edecektir. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gerçekleştirilen sektörle ilgili tüm online ve fiziki toplantılara Yönetim Kurulumuz düzeyinde iştirak ettik ve üyelerimizin sektörde karşılaştığı sorunların Resmi Makamlara iletmesini sağladık. Son olarak Yönetim Kurulumuz ile birlikte Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a ziyaret gerçekleştirdik.

Gerçekleşen ziyarette sektörün ihracat performansı değerlendirdik ve İHBİR’in alım heyeti organizasyonları, milli katılım fuarları, pandemi süresince yaptığı faaliyetleri ve sektör sorunları hakkında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Navlun ve Konteyner sorununun da aktarıldığı toplantıda, konuyla ilgili çözüm önerilerimizi Sayın Bakanımıza aktardık.”





İHBİR’DEN 3 DEV PROJE

İHBİR YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI & YENİ DÖNEM BAŞKAN ADAYI AYDIN SOYYİĞİT: "İSTANBUL’DA TÜM DÜNYANIN İLGİ GÖSTERECEĞİ GIDA FUARI YAPACAĞIZ"

İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit,3 dev projenin müjdesini vererek Birlik ve üyeler için önemli açıklamalarda bulundu:

“Sektörümüzün önemli bir sorunu olan ve birlik üyelerimizi rahatsız eden; aynı tarihte aynı sektörde fuarların yapılması konusunda bakanlığımızla yaptığımız ısrarlı görüşmeler neticesinde, bundan böyle aynı tarihte aynı sektörde birden fazla fuarın yapılmaması konusunda önemli adımlar attık.

Sektörün öncü Birliği olarak üretimimizle, ihracatımızla ve değerli üyelerimizin özverili çalışmalarıyla İHBİR olarak, Ticaret Bakanlığımıza da sunacağımız projemiz kapsamında ülke genelinde sektörümüzle ilgili olan STK’lar ile görüşmeler gerçekleştirdik.

İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehri küresel bir fuar merkezine dönüştüreceğimiz projemiz ile neden bir Gulfood, Seal ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş fuarlar Türkiye’de de olmasın diye yola çıktık.

İstanbul’u merkez belirleyerek normalleşmeyle de birlikte projemize dair ilk adımları attık. Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız.”

NETFLİX NATİONAL GEOGRAPHİC BELGESEL PROJESİ

4 MİLYAR İNSAN ÜYELERİMİZİN ÜRÜNLERİNİ İZLEYECEK

Ülkemizin bereketli toplarında üretilen tarımsal ürünlerimizin kıymetinin bilinmesini, tercih edilmesini ve dünyada tanıtılmasını sağlayacak olan yeni bir projenin de müjdesini sizlerle paylaşmak istiyoruz diyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit şunları söyledi: “Markalaşmanın önemini, Türk ürünlerinin kalitesinin ve değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak için hazırlatacağımız belgesel film projemiz dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla hazırlanacak ve yüzlerce ülkede yayınlanacak. Değerli üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyeceği National Geographic, Netflix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız.”

SEKTÖRE İSTİHDAM SAĞLAYACAK DEV PROJE

ÜLKEMİZ İÇİN HER SENE 100 İHRACAT NEFERİ YETİŞTİRECEĞİZ

İHBİR olarak dış ticaretin geliştirilerek yaygınlaştırılmasının önemli bir unsur haline geldiği günümüzde sektörümüzde hem sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli oluşturmak hem de istihdam sağlamak amacıyla üniversite iş birliklerine çok önem veriyoruz diyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, “Ülkemizi ve ihracatçı firmalarımızı dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerimizin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100 başarılı öğrencimize belirlenen kriterlere göre iş imkânı sunacağız. Böylelikle sektörün ve ihracatçı üyelerimizin personel ihtiyacını karşılayacak kalifiye istihdamı sağlayacağız. Sektörün en önemli ihtiyacı olan kalifiye istihdamı desteklemek amacıyla yürütülecek projemiz kapsamında çok yakın zamanda iş birliği anlaşmalarımızı da büyük bir heyecanla tekrar siz değerli basın mensuplarıyla bir araya gelerek detaylarıyla paylaşacağız. Bununla birlikte üyelerimizi güncel mevzuat konularıyla ilgili bilgilendirmek ve dünya trendlerini yakından takip etmelerini sağlamak amacıyla profesyoneller ve akademisyenlerle birlikte eğitimler de düzenleyeceğiz” dedi.

MART AYINDA VIP ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU

Yıl boyunca özellikle hedef rota olarak belirlediğimiz Amerika ve Afrika kıtalarından gelen iş insanlarıyla alım heyeti organizasyonları düzenledik. Bunun yanında milli katılım fuarlarıyla o ülkelere gidip ürünlerimizi tanıttık. Alım heyetleri sayesinde ülkemizi tanıtarak daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

Mart ayı içerisinde tüm dünyayı kapsayan gıda sektöründe faaliyet gösteren üst düzey satın alma ve market zinciri yetkililerinin katılımıyla Türkiye’de uluslararası nitelikte sektörel bir alım heyeti organizasyonu düzenleyeceğiz.

Alım heyeti organizasyonu ile eş zamanlı Türkiye’nin ve üyelerimizin ürünlerinin tanıtımına yönelik dünyaca ünlü şeflerin sunumlarıyla çeşitli workshoplar düzenleyeceğiz.

Bizler İHBİR olarak ihracatımızı arttırmak, üye firmalarımıza destek olmak için organizasyonlar düzenlemeye ve yenilikler üretmeye devam ediyoruz. Bu organizasyonlar ihracatımızla birlikte turizm, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticarete önemli katkılar sağlıyor.

Değerli Basın Mensupları 4 yıl boyunca yaptıklarımızdan ve yeni yönetimle birlikte hedeflerimizden bahsettik. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar yeni dönemin ülkemiz ve ihracat camiamız için hayırlı olmasını dilerim.