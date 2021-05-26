Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü

Hürriyet gazetesinin eski sahibi Aydın Doğan, 2005 yılında Dışbank'ı satarak ayrıldığı bankacılık sektörüne geri döndü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), D Yatırım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Doğan Holding’in iştiraki D Yatırım Bankası’na Mart 2020’de BDDK’dan kuruluş onayı verilmişti. Banka 200 milyon TL başlangıç sermayesiyle Haziran 2020’de İstanbul Ticaret Sicili’ne kaydettirilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer BDDK kararında, MUFG Bank Turkey AŞ’ye kredi operasyonel işlemleri konusunda verilen destek/danışmanlık izninin kapsamı, banka bünyesinde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşların Türkiye’ye yönelik faaliyetleri hariç olmak üzere, küresel işlem bankacılığı ürün ve hizmetlerini içerecek şekilde genişletildi.

YATIRIM BANKACILIĞI NEDİR?



Yatırım bankacılığı; özel ve kamu sektör şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerinin devamını sağlar. Bunu ise menkul kıymet ihraç ederek gerçekleştirir.

Yani kendilerine uzun vadeli kaynak sağlamak isteyen işletmeler için tasarruflarını menkul kıymetlerle değerlendirmek isteyen yatırımcılar arasında alışveriş yapılmasını sağlar.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın Hürriyet ve Posta gazeteleri, Doğan Haber Ajansı, CNN Türk ve Kanal D’yi sattıktan sonra yeni yatırımlar aradığı ekonomi kulislerinde konuşuluyordu