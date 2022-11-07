Aydem Yenilenebilir Enerji, 3. Çeyrekte Gelirini 3 Kat Artırdı

Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk 9 aylık konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre gelirini 3 kattan fazla artırarak 3 milyar 1 milyon TL’ye çıkaran Aydem Yenilenebilir Enerji, FAVÖK’ünü de geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 338’lik artışla, 2 milyar 794 milyon TL’ye yükseltti. Şirket, yılın ilk çeyreğinden itibaren devam eden finansal yükselişini üçüncü çeyrekte de sürdürdü.

Ömer Fatih Keha: “Yılı finansal yükseliş ile tamamlayacağız”

Üçüncü çeyrek verilerini değerlendiren Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “İlk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 231’lik artış kaydederek, 3 milyar TL’nin üzerinde gelir elde ettik. Katma değer odaklı yatırımlarımızın etkisiyle toplam aktiflerimiz, bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 7 artarak 24,2 milyar TL’ye ulaştı. Etkin portföy yönetimimiz ve santrallerimizin yüksek emreamadelik seviyesi sayesinde FAVÖK’ümüz, ilk 9 ayda 2 milyar 794 milyon TL olarak gerçekleşti. Enerji üretimimizin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 üzerinde gerçekleşmesi ve yeni piyasa koşullarının etkisiyle, geçen yılın ilk 9 ayında 8 milyon TL olan net kârımızı bu yıl yaklaşık 906 milyon TL’ye çıkardık. 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK’ümüze oranı da 3,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, ilk iki çeyrekteki hızlı yükselişimizi pozitif yönde destekler nitelikte. Başarılı sonuçlarımız yılın son çeyreğindeki performansımıza da katkı sağlayacak; yılı finansal yükselişle tamamlayacağız” diye konuştu.

Geçen senenin aynı dönemine göre enerji üretimini yüzde 38 artırdı

Ömer Fatih Keha, şirketin üretim performansına ilişkin olarak, “Üçüncü çeyrekte enerji üretimimiz 2.024 GWh’ye ulaştı. 2021 yılı ilk 9 ayına göre üretim performansımızda yüzde 38 artış sergiledik. İlk 9 ayda geçen yılın toplamındaki 1.793 GWh’lik üretimimizin ise yüzde 13 fazlasını gerçekleştirdik” dedi.

Ömer Fatih Keha: “Yatırım çalışmalarımız son sürat devam ediyor”

Uşak RES’te yapımı devam eden hibrit güneş santrali yatırımı ve yine aynı santralde planlanan 102 MW’lık rüzgâr kapasite artışı projesiyle ilgili bilgiler paylaşan Keha, “Yeni piyasa koşulları ve hibrit yönetmeliği, kapasite artışı projelerindeki fizibilitenin önceki yıllara göre daha olumlu bir tablo çizmesine katkı sağladı. Bununla birlikte kapasite artışı yatırımları, daha avantajlı bir yatırım fırsatına dönüştü. 2023 yılı sonuna kadar kurulu gücümüzde yüzde 35 büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Büyüme hedefimizin ilk lokasyonu olan Uşak RES’te, Türkiye’nin en büyük hibrit güneş santrali kurulumumuz devam ederken; 102 MW’lık rüzgâr kapasite artışı projemizde de saha çalışmalarımıza başladık. 2023 sonuna kadar Uşak’taki 61,5 MW rüzgâr enerji santrali gücümüzü, 200 MW’a çıkarmış ve 100 MW hibrit güneş enerji santrali ile birlikte toplam 300 MW’lık bir tesis haline dönüştürmüş olacağız. Verimli teknolojik imkânları kullanarak Uşak’taki hibrit güneş santrali projemizi, 2022 yılı sonunda faaliyete almayı planlıyoruz. Eurobond tahvil ihracında yaptığımız geri alımlarımız üçüncü çeyrekte de devam etti. 30 Eylül itibarıyla 39 milyon 187 bin ABD Doları nominal değerdeki şirketimizin Eurobond’larını geri alarak borç maliyetimizi de azalttık. Devam eden Eurobond geri alımlarımızın güncel tutarı ise 45 milyon 789 bin ABD Dolarına ulaştı” diye konuştu.