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Aydem Perakende, Enerjide Verimlilik Misyonlu AB Projesi ‘Enchant’ Kapsamında Tunç Soyer İle Buluştu

Enerji tüketim davranışlarının dönüşümüne yönelik çözümlerin üretilmesini hedefleyen Avrupa Birliği destekli ‘Enchant’ proje görüşmesi, Aydem ve Gediz Perakende proje ekibi, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla gerçekleşti.

İş Dünyası 18.03.2021, 13:41
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Aydem Perakende, Enerjide Verimlilik Misyonlu AB Projesi ‘Enchant’ Kapsamında Tunç Soyer İle Buluştu

Türkiye’de, toplam elektriğin yaklaşık yüzde 6’sının tüketildiği İzmir’de; enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji yatırımı için uygun zemini oluşturmak ve il toplamında 5 milyon avroluk tasarruf sağlamak amacıyla harekete geçildi.  Avrupa Birliği’nden (AB) 2 milyon avro destek almaya hak kazanılan proje kapsamında, İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ile Ege Bölgesi elektrik tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Perakende proje ekipleri, İBB Başkanı Tunç Soyer’in makamında projeyi detaylarını konuşmak üzere toplandı.

Avrupa’daki 5 ülkeden akademisyenler ile iş birliği yaparak ‘Enchant’ adlı projeyi hazırlayan İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı, Aydem ve Gediz Perakende ve İBB ile ortak yürüttüğü proje sayesinde, karbon salınımının en az 1 milyon ton azaltılmasını ve hane halkının enerji tüketiminde yüzde 15 oranında tasarruf sağlanmasını hedefliyor.

Tüketicilerde enerji tüketimi hakkında farkındalık yaratılması hedeflenen projede, evlerdeki beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri gibi eşyaların,  enerji verimliliği standartlarına uygun kullanılması amaçlanıyor. 

“Enerji Tasarrufunda Ödüllendirme ve Teşvik Sistemi ”

Proje kapsamında görüşlerini paylaşan Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Aydem Perakende Ailesi olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Kurumsal vatandaşlık görevimizi destekleyen Enchant projesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesiyle proje ortağı olmak gurur verici. Ege Bölgesi’nde ve tüm Türkiye’de görevli elektrik tedarik şirketi olarak yaklaşık 5 milyon müşteriye hizmet verdiklerini belirten Çağdaş Demirağ, Enchant’ın enerji tasarrufu için toplumsal bir bilinç yaratacağına inancımız büyük. Bu proje çerçevesinde üzerimize düşen sorumlulukları almaya hazırız” dedi.  

Projenin, karbon salınımını azaltma hedefiyle de İzmir için pozitif bir çıktı sağlanacağını söyleyen Demirağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin enerji kaynağından istifade ederek elektrik kullananlara teşvik ve ödüllendirme sistemleri üzerine çalışacaklarını paylaştı. 

“Tüketicileri tasarruf ve enerji verimliliğine yönlendireceğiz”

İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Avrupa Birliği nezdinde ülkemizi temsil etmekten ve ülkemize katma değer sağlayacak bu projede yer almaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Biresselioğlu şöyle devam etti: “Bu projede ana amacımız enerji tüketimini ve karbon yoğunluğunu azaltmak. Bugün, görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende Ailesi ile birlikte enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çözüm önerilerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Tunç Soyer’e sunduk.   İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı adına pozitif toplumsal dönüşüm hareketi başlatacak Enchant’a katkılardan dolayı; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetiyle projeye sahip çıkan Aydem Perakende Ailesi’ne teşekkürlerimizi iletiyorum.”

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