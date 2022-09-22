Axoft, BT çözümleri portföyüne Roksit’i kattı

Dijital teknolojiler ve hizmetler sağlama konusunda küresel bir kanal uzmanı olan ve 8 ülkede faaliyet gösteren Axoft, DNS tabanlı siber güvenlik çözümleri sunan Roksit ile güçlerini birleştirdi. Roksit’in yenilikçi teknolojiler içeren BT çözümleri Türkiye'de 120'nin dünyada ise 10 binin üzerinde kurumsal şirket tarafından kullanılıyor. Axoft ile gerçekleştirilen ortaklık kapsamında, hizmetler Türkiye’nin yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Moğolistan ülkelerindeki kullanıcılarla da buluşturulacak.

Bulut Tabanlı DNS koruma, Kurum İçi DNS Log Analizi ve Yapay Zeka Tabanlı Domain Sınıflandırma (Cyber X-Ray) entegre ürünlerini kurumsal müşterilerinin kullanımına sunan Roksit, kurumların internete güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlarken, SOC ekiplerinin ihtiyaç duyduğu tüm DNS analiz verilerini de sağlıyor.

“Tüm siber tehditleri öngörerek kurumların çözüm ortağı oluyoruz”

Siber saldırıların yarattığı kayıpların 2021 sonunda 6 trilyon dolar olduğunun tahmin edildiğini belirten* Axoft Türkiye Ülke Müdürü Bahar Pınarlı siber güvenliğin tüm sektörlerdeki işletmeler için temel bir öncelik haline geldiğini şu sözlerle aktardı: “Pandemi sırasında birçok şirketin tüm kurumsal BT ve güvenlik stratejilerini yeniden oluşturması gerekti. Siber güvenlik sektörü, internete olan bağlılığın giderek arttığı çağımızda güçlü bir büyümeye hazırlanıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, küresel pazarın 2027’ye kadar yaklaşık %13’lük bir yıllık büyüme oranı ile toplam 400 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.”*

Bahar Pınarlı, Axoft ve Roksit işbirliğine dair yaptığı açıklamada ise; “Kurumsal varlıkları hem dış hem de iç tehditlerden etkili ve verimli bir şekilde korumak için tüm bilgi sistemlerinde koordineli çalışmak gerekir. Bunlara uygulama güvenliği, kimlik yönetimi ve veri güvenliği, ağ güvenliği, mobil güvenlik, bulut güvenliği gibi pek çok alt kategori dahildir. Axoft olarak, kurumlara bütüncül bir siber güvenlik denetimi sağlamak adına ürün portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Roksit, DNS temelli siber güvenlik çözümlerinde yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve bulut gibi farklı birçok yenilikçi teknolojileri çözümlerinde kullanan, sektörün önemli şirketlerinden biri. İşbirliğimiz sayesinde hem Türkiye’de hem BDT ülkelerindeki müşterilerimize sunduğumuz hizmeti daha da güçlendirmiş bulunuyoruz” dedi.

Ağların dijital dönüşümün temel altyapısı olduğunu biliyoruz diyen Roksit CEO’su Hakan Uzun ise şunları söyledi: “DNS’in kurumsal ağların temel unsuru olduğunu biliyoruz. Bugün, dijital dünyanın her alanında DNS; sipariş girişi, e-posta iletişimi, IoT, OT iletişimi gibi tüm ihtiyaçlarda işinizi yürütmek için anahtar protokoldür. Kuruluşların güvenlik yatırımlarını planlarken dikkate alınması gereken ilk katmanların başında DNS gelmektedir. Roksit, yeni nesil ve yenilikçi çözümleri ile kuruluşların güvenlik açıklarını doldurmalarına ve güvenlik yatırımlarını tamamlamalarına yardımcı oluyor.”