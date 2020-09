Avrupa’nın en iyi şirketlerinden biri sahibinden.com

Great Place to Work Enstitüsü 19 ülkedeki 3 binden fazla işletmeden yaklaşık 1,5 milyon çalışanın analizlere dahil edilerek çalıştıkları şirketlerdeki mevcut kurum kültürü içerisindeki deneyimlerinin incelenmesi sonucunda oluşturulan Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesini açıkladı. Açıklanan listede, 25 uluslararası şirketle birlikte 20-49 çalışan sayısı aralığına sahip 20 şirket, 50-499 çalışan sayısı aralığına sahip 50 şirket ve 500 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler kategorisinde 30 şirket yer aldı. Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak sahibinden.com, 500 ve üstü çalışana sahip Avrupa'nın En İyi İşverenleri arasında Çalışan sayılarına göre dört kategoride oluşturulan listede, ülkemizde faaliyet gösteren ve aynı zamanda Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer alan şirketler de kendilerine yer bularak başarılarını ilan etti. sahibinden.com, “500 ve üstü çalışana sahip Avrupa'nın En İyi İşverenleri” listesinde 19. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. Nisan ayında açıklanan Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinin “500-2 bin çalışan sayısı aralığına sahip şirketler” kategorisinde birinci olan e-ticaret platformu, “Kadınlar İçin En İyi İş Yeri” özel ödülüne de layık görülmüştü. Kurum kültürüne yatırım başarıyı getirdi Güven üzerine kurulu iş yeri kültürünü benimseyen şirketlerin dünyanın neresinde olursa olsun rakiplerinden sıyrılarak geleceğe doğru daha sağlam adımlar attığını belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Şirketlerin insan kaynakları uygulamalarını ve çalışanlarının mevcut kültür içerisindeki deneyimlerini ölçümleyerek ve analiz ederek oluşturduğumuz Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesi, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarında başarılı çalışan deneyimine sahip şirketlerden oluşuyor. Ülkemizden sahibinden.com, 500 ve üzeri çalışanı bulunan Avrupa’nın en iyi 30 işvereni arasında 19. sırada yer alarak hem kendileri hem de ülkemiz adına önemli bir başarıya imza attı.” dedi. Pandemi sürecinin şirketlerin önceliklerinde değişiklik yaptığını da belirten Eyüp Toprak sözlerine şöyle devam etti: “Çalışan odağını azaltmak ve geri plana atmak, içerisinde bulunduğumuz dönemde şirketleri zorlanacakları bir duruma sokabilir. Bu nedenle çalışan odağımızı kaybetmeden bu dönemde de çalışanlarımızın sesini farklı uygulamalar ile dinlemek ve buna uygun aksiyonlar almak çok önemli. Great Place to Work olarak bu süreçte şirketlerimize destek olmak adına Sertifikasyon ve En İyi İşverenler analiz sürecimizde çalışan anketlerimize Covid-19 sürecini ölçümleyebilecekleri özel bir modül ekleyerek desteklerimizi sürdürüyoruz.” İnsana yatırım yapan şirketler kazanıyor Elde ettikleri başarının ardında büyük bir aile olma ruhunu benimsemenin bulunduğunu vurgulayan sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, “Great Place to Work’ün kurum kültürünü oluşturan her bir bileşen üzerinde yaptığı derin analizler sonucunda Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesine dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2020 listesinin ‘çalışan sayısı 500-2 bin olan şirketler’ kategorisinde birinci olmamızın üzerine Avrupa’da da kurum kültürümüzle adımızdan söz ettirme başarısı yakaladık. Elde edilen başarıları sadece bir şirket olmanın ötesinde insana değer veren, çalışanını dinleyen ve etkin çözümler üretebilen yönetim anlayışına sahip büyük bir aile olmamıza bağlıyorum. Bu ruhun korunması ve devamlılığı için tüm gayretimizle çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.