Avrupa’nın en iyi 125 şirketi açıklanıyor

30 yıldır dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı analiz ederek en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, Avrupa’nın En İyi İşverenlerini açıklayacak. Bu yıl yapılan araştırma, 3.000'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleşti. 19 ülkedeki yaklaşık 1,5 milyon çalışanın temsil edildiği araştırmada; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan boyutlar analiz edildi.



Ölçek ve sektör bağımsız her şirket “harika” olabilir



Bu yıl gerçekleşen Avrupa'nın En İyi İşverenlerini daha geniş bir hedef kitleye duyurmak üzere bu yıl Great Place to Work ve The Economist Group iş birliği yapıyor. İş birliğiyle, şirketlerin, harika iş deneyimleri oluşturmak için neler yaptıklarını aktarmak ve ilham veren hikayelerin küresel çapta duyurulmasını hedefleniyor. Yapılan iş ortaklığı ile Avrupa'nın En İyi İşverenlerine ilişkin iç görüler, analizler ve işverenlerin başarı hikayeleri; ekonomi haberleri ve iş dünyası konularında dünya çapında etkili bir yayın olan The Economist’te yer alacak.



Avrupa’nın En İyi İşverenleri 10 Eylül’de belli oluyor



Yapılan iş birliğini değerlendiren Great Pleace to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, "The Economist Group ile hayata geçirilen ortaklığın, Avrupa'nın En İyi İşverenlerine daha geniş kitlelere erişme olanağı sunacağını ve yapılan çalışmaları sergilemek için harika bir görünürlük sağlayacağını düşünüyorum. Avrupa'nın En İyi İşverenleri, bu zor zamanlarda elde ettikleri başarıyı çalışanlarıyla birlikte kutlayabilecekleri dijital bir alana sahip olacak. Bu şirketler, her şeyden önce güven ilişkileri kuruyor ve önce insana yatırım yaparak, piyasa ortalamasından daha iyi performans gösteriyorlar. Avrupa'nın En İyi İşverenleri, 10 Eylül'de online olarak paylaşılacak." dedi.