Avrupa’nın En Büyük Mobilya Fuarında 2 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi

2000’lerin başında büyüme ivmesi yakalayan mobilya sektörü, 2021’de ihracatını yüzde 26,4 artırarak 4,3 milyar dolara taşıdı. 2022 için 6 milyar dolar ihracat hedefleyen sektör hakkında bilgi veren MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, “Yılı 4,3 milyar dolarla kapatarak önemli bir başarıya daha imza attık. Geçen yıl bu rakam, pandeminin gölgesi altında 2019 rakamını yani 3,5 milyar doları koruyarak geçti. Ancak hammaddeye ulaşamamak, kur oynaklığı nedeniyle iç pazarda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Mağazaya girişlerde yüzde 50-60 oranında bir azalma mevcut, ki aslında fiyat artışı beklentisi nedeniyle mobilya alımlarının hızlanması gerekiyordu. 2022 yılında fiyatlarda minimum yüzde 30 oranında artış olacaktır. Biz bu yılı ‘ihracat yılı’ olarak belirlesek de hammadde sorununun çözelmesi için ihracata kota getirilmesinden yanayız. İhracatın katma değerli olması için hammaddenin ihraç edilmek yerine iç pazarda mobilya sektörüne sunulup kilogram başına 3 dolarlarda -ki hatta MOBSAD üyelerimiz minimum 10 dolar ihracat gerçekleştiriyor- ihracat yapabiliriz” derken, sektörün pandemiyi avantaja çevirdiğini de belirtiyor. “Çin’in pandemiden dolayı kaybettiği pazarları kazanıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinden Türk mobilyasına yönelik ciddi bir talep artışı olduğunu söyleyebiliriz. Sektör olarak pandemi rüzgarından iyi yararlandığımızı düşünüyorum ve bunu bu sene 6 milyar dolar ihracatla perçinleyebiliriz. ABD pazarında ciddi bir artış var ki Avrupa ve ABD pazarları, kilogram başına ihracatta bize ciddi kazanımlar sundukları için değerliler. Bu pazarlara kilogram başına 6 dolarlara varan ihracat gerçekleştiriyoruz. ABD pazarına yaptığımız ihracatı bu yıl 1 milyara dolara çıkarmak istiyoruz” diyen Gürcan, hedefler için kapasitelerin arttırılması, mobilya sektörüne yönelik yeni OSB alanlarının oluşturulması ve sektörün kanayan yarası kalifiye eleman sorununun çözümünde meslek liselerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD’li ve Kanadalı satın almacılar gelecek

İhracatın artırılması konusunda büyük bir önem taşıyan kalemlerden biri de fuarlar. Bu anlamda yıllardır bölgesinin önemli fuarları arasında gösterilen İstanbul Mobilya Fuarı, ilk kez tek bir çatı altında düzenleniyor. 25-30 Ocak tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde eş zamanlı düzenlenecek fuar, böylece Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı unvanını taşıyacak. Fuar hakkında konuşan Nuri Gürcan, “2015 yılında 1 milyon doları aşkın ihracat yapan firma sayısı 400’ü, 2021 yılında ise 1000’i geçti. Yine 172 ülkeye ve 202 gümrük noktasına ihracat yapıyoruz. Mobilya ihracatında dünyada 6. sıraya çıkmış durumdayız. Sektörümüz ihracatına büyük katkı sağlayan ancak pandemi dolayısıyla 2021 yılında düzenlenemeyen İstanbul Mobilya Fuarı, 25 Ocak’ta kapılarını açıyor. İlk defa İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde eş zamanlı düzenlenecek fuar, Avrupa’nın da en büyük mobilya fuarı olma özelliğini taşıyor. MOBSAD olarak da 14 yıldır fuarda yer alıyoruz. Bu sene de üyelerimizle TÜYAP’ta, 7-9-10 ve 14. Hall’lerdeyiz. Fuarda 50 ülkeden 3000’den fazla yerli ve yabancı marka katılımı bekliyoruz. Fuarda 2 milyar dolarlık ihracata imza atmayı hedefliyoruz. Mobilya fuarına ABD ve Kanada’dan büyük alıcıların oluşturduğu heyet gelecek. Böylece ABD’ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için büyük bir katkı sunacağız” açıklamalarında bulunurken, 1,5 yıldır kapalı olan Suudi Arabistan pazarının açılmasını beklediklerini ve aynı zamanda Hindistan, Latin Amerika gibi alternatif pazarların da gündemlerinde yer tutmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

MOBSAD, “Türkiye'nin Ahisi” ağırlayacak

MOBSAD, her fuarda olduğu gibi İstanbul Mobilya Fuarı’nda da yine fuarın en pahalı mobilyalarına imza atacak. Bunun dışında fuara özel olarak “2021 Ahi Evran Yılı”nda, “Türkiye’nin Ahisi” seçilen ve Ahilik kaftanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan giyen ahşap oyma ustası Behzat Böke de fuar misafirlerine ahşap oyma mesleğini tanıtacak. İskenderun ilçesinde, 8 yaşında başladığı ahşap oyma mesleğini 53 yıldır sürdüren ahşap rölyef ve heykel sanatçısı Böke, Türkiye'de birçok ilde cami ve kiliselere yaptığı eserlerin yanı sıra yurt dışında da birçok çalışmaya imza attı. Yaptığı eserlerle Türkiye çapında çeşitli kurumlardan dört kez ödüle layık görülen Böke'nin açtığı sergiler de beğeni topladı. Zanaatkar mobilyanın katma değerini sağlayan ahşap oyma kısımların yapımının aslında ne kadar zor olduğu ve ustalık istediği de fuar ziyaretçilerine gösterilecek.