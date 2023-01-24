Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı bugün başlıyor

IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı bugün kapılarını açıyor. Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıyan, 29 Ocak’a kadar sürecek olan İstanbul Mobilya Fuarı’na, 150’ye yakın ülkeden 20 binin üzerinde yabancı olmak üzere 140 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak toplam 25 salon 260 Bin m2 sergi alanında düzenlenecek.

2023 TREND ÜRÜNLERİNİ DÜNYANIN BEĞENİSİNE SUNACAK

Türkiye’nin global mobilya markası Doğtaş, dünyanın mobilya zirvesi IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı’nda 2023 ürünlerini tanıtacak. Yurtdışında önemli başarılara imza atan Doğtaş, dünya mobilya sektörünün gözlerini kendine çevirmeye hazır. Yaşam alanlarına değer katan tasarım zenginliği ve kalitesiyle Türk mobilyasının dünyadaki yıldızlarından olan Doğtaş, Yatak odası takımlarından yemek odasına, koltuk takımından genç odasına, oturma odasından bebek odasına, ev dekorasyonuna estetik katan aksesuarlarına kadar ürünlerine kadar dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcıların beğenisine sunacak.

Doğtaş Mobilya, İstanbul Fuar Merkezi’nde Hall: 8 stant: 804’te yer alacak.