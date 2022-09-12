Avrupa’nın en büyük kahve mağazası açıldı

Yeni yatırımlarıyla markalaşma yolculuğunu global arenaya taşıyan yüzde 100 yerli kahve markası Espressolab, Avrupa’nın en büyük kahve deneyim merkezi Espressolab Roastery’i kahve severler ile buluşturuyor. İstanbul Merter’de, 6 bin metrekare genişliğindeki Türkiye’nin ilk karton fabrikasının dönüştürülmesiyle inşa edilen ve Espressolab’in Türkiye’deki 100. mağazası olan Espressolab Roastery’de, kahve kavurma merkezi, coffee shop, kokteyl bar, bakery, workshop station, konferans salonu, mini sera alanı, co-working çalışma odaları gibi birbirinden farklı konsepte alanlar yer alıyor. Açılış lansmanını 11 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirerek ilk davetlilerini ağırlayan Espressolab Roastery, kahve deneyiminin geleceğine dair ilgi uyandıran bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İlk etapta 200 kişiye istihdam yaratmayı hedefleyen merkez, klasik kahve mağazası hizmetinden ziyade, nitelikli kahve deneyimi, kahve ile ilgili teorik ve pratik bilgi, konser, workshop, sanat etkinlikleriyle birlikte Türkiye’de daha önce olmayan bir kahve deneyim ortamı sunuyor.

“Espressolab Roastery, Türkiye’deki kahve pazarının geldiği noktayı gösteriyor”

Espressolab Roastery’nin dünyanın dört bir yanından kahve severlerin ziyaret etmek isteyeceği bir kahve deneyim merkezi olacağını vurgulayan Espressolab Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ersin Kefeli, “Espressolab olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana nitelikli kahveyi dünyadaki tüm kahve severlerle buluşturma amacıyla çok çalışıyoruz. Bu doğrultuda topraktan fincana kadar tüm süreçlerde bir kahve çekirdeğinin hikayesinde değer ortaya koymak, çekirdeği üreten çiftçiden kahveyi hazırlayan baristaya kadar tüm süreçlerde sürdürülebilir ve kaliteli kahve deneyimi yaşatmak en büyük hedefimiz. Espressolab Roastery ise bizim bu amaçlar doğrultusunda anlatmak istediğimiz hikayemizi daha fazla kişiye ulaştırma noktasında çok önemli bir proje olacak. Avrupa’nın en büyük kahve deneyim merkezini inşa ettik. Bu aynı zamanda Türkiye’deki büyüyen kahve pazarının geldiği noktayı görebilmek adına güzel bir fırsat” dedi.

Dünya barista şampiyonları eğitim verecek

Türkiye, Katar, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Almanya, Güney Afrika, Kıbrıs, Filistin ve Portekiz’deki mağazalarında, kendi kavurduğu kahvelerini misafirlerine sunan Espressolab’in yeni merkezinde kahve kavurma işlemlerinin izlenebileceği Roastery bölümü de misafirlere açık olacak. Workshop Station alanında ise uzman baristalar ve yurt dışından konuk olarak ağırlanacak dünya barista şampiyonlarının eğitim vereceği kahve workshopları düzenlenecek.

Ünlü şefler ile özel buluşmalar gerçekleştirilecek

Bakery bölümünde kahvenin eşlikçisi olarak belli periyotlarda farklı yeni lezzetler sunulacak ve alanında ünlü pastry şefler ile de özel buluşmalar gerçekleştirilecek. Mekanda, taze kahve seçenekleriyle Coffee Shop, alkolsüz ve kahveli kokteylleriyle Moctail Bar gibi müşterilerin keyifle dinlenebileceği alanlar öne çıkıyor. Şirket içi ve farklı şirketlerin kullanımına açık olacak mini konferans salonuna da ev sahipliği yapan Espressolab Roastery, bu özelliğiyle iş toplantılarının gerçekleştirildiği, zihin açıcı hikayelerin paylaşıldığı bir düşünce alanı olarak konumlanıyor.

Sürdürülebilir kahveciliği ön planda tutuyor

Kırklareli’nin Vize ilçesinde 50 dönüm arazi üzerine kurulu çiftliğinde, tamamen doğal beslenen 600 üzeri büyük baş hayvanı sayesinde en doğal sütü misafirleriyle buluşturan Espressolab, Türkiye'de kendi çiftlik sütünü kullanan tek kahve markası olarak öne çıkıyor. Şirket, yerel çiftliklerde ve endüstriyel tarım yapılmamış arazilerde, kimyasal ürün kullanılmadan iyi tarım yöntemleriyle üretilen kahve çekirdeği kullanarak kahveye nitelikli bir bakış açısı getiriyor. Aynı zamanda Ruanda, Etiyopya, Endonezya, Guatemala, Kolombiya, Brezilya ve Kenya’daki yerel üreticileri destekleyen programlar geliştiren şirket, sürdürülebilir kahveciliği ön planda tutmaya devam ediyor. Kahve çuvallarını geri dönüştürerek ürettiği el yapımı çantaları mağazalarında satışa sunan şirket, çantaların geliri ile de Kenya, Etiyopya ve Ruanda’daki kadınların sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesine destek oluyor.

Espressolab Roastery ile yatırımcı ilgisi artacak

Türkiye ve yurt dışında franchise yatırımlarla büyümeye devam eden Espressolab, Espressolab Roastery ile yatırımcı ilgisini artırmayı hedefliyor. 2022’de yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, dünya genelinde 165 mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor. Espressolab, Espressolab Roastery ile kahve kavurma kapasitesini aylık 35 tona çıkararak, dünya çapında 11 ülkede hizmet vermeye devam ediyor. Almanya merkezli FoodService Europe & Middle East dergisinin yaptığı araştırmada Avrupa’nın en hızlı büyüyen kahve markaları sıralamasında yüzde 29,3’lük bir büyümeyle altıncı sırada yer alan şirketin Türkiye dışında; Almanya, Kıbrıs, Portekiz, Mısır, Fas, Filistin, Irak, Dubai, Katar, Ürdün ve Güney Afrika’daki mağaza yatırımları devam ediyor.