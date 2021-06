AVRUPA YOLUNDA BİRLİKTE KUPAYI ALMAYI GELİYORUZ ÇÜNKÜ #BUBİRTAKIMİŞİ!

Sporun ve sporcunun destekçisi, Milli Futbol Takımları Moda Sponsoru Damat Tween Avrupa yolunda şampiyonluğa yürüyen Milli Takım’la omuz omuza! Milli Takım için hazırlanan filmde halkın her kesiminden insan, farklı renkleri üstünde taşısa da şanlı kırmızı beyaz formanın ruhunda buluşuyor, Milli Takım’ın Avrupa heyecanını 84 milyon tek yürekte paylaşıyor.

Gencinden yaşlısına herkese seslenen film 84 milyonu armasıyla, ruhuyla aynı formanın gölgesinde birleşmeye davet ediyor. Renkli kareleri, dinamik reklam müziğiyle Milli Takım için hazırlanan filmin çekimleri iki hafta sürdü. D’S Damat ve Damat Tween Pazarlama İletişim Direktörü Vildan Yıldırım Milli Takım’la ilgili şunları söyledi.

‘’Milli Futbol Takımları Moda sponsoru olmaktan, Milli Takım’ı Avrupa yolunda desteklemekten gurur duyuyoruz. Farklı renkleri taşıyor olabiliriz ancak kırmızı beyaz formayla her birimizin heyecanı ortak. Avrupa yolunda kupayı 84 milyonla kaldırmak istiyor, başarımızı birlikteliğimizin gücünden aldığımıza inanıyoruz. Bu inançla Bizim Çocuklar’ı her adımlarında destekliyoruz. Bu desteğimizi her koldan göstermek adına Damat Tween mağazalarımızın vitrinlerini kırmızı beyaz renklere boyadık ve Damat Tween mobil uygulamamızda ve www.damattween.com adresinde kırmızı ve beyaz ürünlere özel indirimler yaptık. Milli Takımlar moda sponsoru olarak Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.’’

Damat Tween sponsorluğu ve desteğiyle herkesi Milli Takım için ‘tek yürekte takım olmaya’ çağırıyor. ‘’Avrupa yolunda 84 milyonla kupayı almaya geliyoruz. Çünkü #BuBirTakımİşi!’’